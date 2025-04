Mitmachen und Powerbanks von Verbatim gewinnen

Die Verbatim Charge 'n' Go Power Bank bietet eine zuverlässige, leistungsstarke Ladefunktion für Ihre Geräte. Perfekt für alle, die viel unterwegs sind. Sie liefert genug Energie, um mehrere Geräte aufzuladen, damit du auch an langen Tagen, auf Geschäftsreisen oder bei Outdoor-Abenteuern in Verbindung bleibst. Mit ihrem leichten und dennoch robusten Design ist diese Powerbank für alle gedacht, die ununterbrochene Energie benötigen.