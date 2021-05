Die echte Stimme von Alexa wurde angeblich gefunden

Alexa hat eine warme, ruhige und gemäßigte Stimme. Diese Stimme der digitalen Sprachassistentin bei Amazon-Echo-Geräten ist teilweise synthetisch generiert, aber sie basiert dennoch auf einer eingesprochenen, echten menschlichen Stimme.

Der Prozess, die „richtige“ Stimme auszuwählen, dürfte laut den Enthüllungen des Journalisten Bad Stone sehr aufwendig gewesen sein. Bei Amazon hat sich ein Kollege und sein Team monatelang Aufnahmen angehört, bevor die Top-Auswahl direkt an Jeff Bezos herangetragen worden sei, heißt es in dem Buch von Stone mit dem Titel „Amazon Unbound“, von dem jetzt ein Ausschnitt in „Wired“ erschienen ist. Nach Jeff Bezos Auswahl seien weitere Stimmproben angefordert worden, bevor man eine finale Auswahl getroffen habe, heißt es weiters.