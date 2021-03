Wie die Stimmen der Simpsons durch KI ersetzt werden könnten

Die Simpsons sind eine legendäre Comic-Serie, die es seit 30 Jahren gibt. Doch die Kosten der Sprecher waren dem Produzenten Fox eines Tages zu teuer: 1998 betrugen die Sprecher-Kosten nur 30.000 US-Dollar pro Episode, 2008 waren es bereits 400.000 US-Dollar. Das war Fox zu viel und der Filmkonzern beschloss, die Gehälter der Sprecher um 30 Prozent zu senken. „Friss oder stirb“ lautete damals die Devise für die Sprecher, und alle unterschrieben - bis auf Harry Shearer, der Mr Burns und Waylong Smithers gesprochen hatte. Doch auch der lenkte am Ende ein, heißt es in einem Wired-Bericht.



Nun gibt es die Simpsons eben seit 30 Jahren und auch die Sprecher selbst sind in die Jahre gekommen. Die meisten haben mit ihren Sprecher-Rollen gut verdient, und sie verdienen an den Wiederholungen der alten Episoden weiterhin viel Geld. „Wired“ stellt sich nun die Frage, ob die Produzenten in Zukunft die Sprecher überhaupt noch brauchen werden. Schließlich gibt es Technologien wie Deep Fakes und Audio-Material zum Trainieren der künstlichen Intelligenz ist nach 30 Jahren genügend vorhanden.

Farewell-Folge mit Edna Krabappel

In einer der jüngsten Episoden wurde etwa Barts Lehrerin, Edna Krabappel, wieder zum Leben erweckt. Ihre Rolle wurde im Jahr 2013 aufgegeben, nachdem Marcia Wallace, ihre Sprecherin, verstorben war. Nun kam Krabappel für eine finale Farewell-Folge wieder vor - und dazu wurden die Aufnahmen aus früheren Episoden als Audio-Basis benutzt. Das ließe sich mit praktisch jedem Charakter fortsetzen, schreibt „Wired“.



„Man kann auf jeden Fall eine Episode der Simpsons produzieren, bei der die Stimmen der Charaktere in einer glaubwürdigen Art und Weise vertont werden“, sagt Tim McSmythurs, ein kanadischer KI-Forscher und Medien-Produzent, der selbst ein Sprachmodell entwickelt hat, mit dem Stimmen nachgemacht werden können. „Ob das genauso lustig wäre, ist eine andere Frage“, so McSmythurs.