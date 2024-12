Hands-on-Fotos zeigen Design von Samsung Galaxy S25+

In wenigen Wochen wird Samsung mit dem Galaxy S25 seine neueste Generation an Flaggschiff-Smartphones präsentieren. Wie üblich sind bereits im Vorfeld zahlreiche Infos und Bilder durchgesickert.

Der Leaker Jukanlosreve postete nun am Dienstag erneut Fotos. Darauf zu sehen sein soll das Galaxy S25+ bei einem Hands-on. Der Modellcode SM-S936U deutet darauf hin, dass es sich um die US-Variante des S25+ handelt.

➤ Mehr lesen: Videos und Fotos vom Samsung Galaxy S25 geleakt

Samsung hat sich beim Kameradesign offenbar dafür entschieden, jede der 3 Objektive in einem gesonderten Kreis einzufassen. Zeitweise war spekuliert worden, dass sich die Kameras in einem gemeinsamen ovalen Modul befinden, wie beim Galaxy Z Fold 6. Das ist aber nun offenbar nicht so.