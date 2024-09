Es dauert noch einige Monate, bis Samsung das Galaxy S25 offiziell vorstellen wird. Aber schon jetzt sind Renderings aus verlässlicher Quele veröffentlicht worden, die zeigen, wie Samsungs neue Spitzenmodelle aussehen werden.

Design durchgesickert

Zu sehen sind das Standardmodell Galaxy S25 sowie das Galaxy S25 Ultra. Die Bilder stammen vom bekannten und zuverlässigen Leaker @OnLeaks, der die Renderings gemeinsam mit Android Headlines veröffentlicht hat.

Demnach orientiert sich das Galaxy S25 am Look des Vorgängers. Es wird die flachen Kanten und die rundlichen Ecken beibehalten. Allein vom Rahmen her sehen sich das aktuelle iPhone 16 und das S25 zum Verwechseln ähnlich.

