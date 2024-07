Samsung Galaxy Ring vorgestellt: Er kostet 449 Euro

In den Energy Score fließen die Schlafanalyse, Aktivitäten und die kontinuierliche Messung der Herzfrequenz ein. Sollten ungewöhnlich hohe oder niedrige Herzfrequenzen erkannt werden, kann der Ring eine Notification am Smartphone auslösen.

Funktioniert nur mit Samsung-Smartphones vollständig

Der Ring kann gemeinsam mit Samsungs neuen Smartwatches genutzt werden. Zusammen mit der Galaxy Watch 7 oder Watch Ultra sollen die Messdaten verbessert werden. Außerdem erhöht sich die Akkulaufzeit der Watch 7, weil der Ring einige der Messaufgaben übernimmt.

Der Galaxy Ring erfordert ein Samsung-Galaxy-Smartphone mit mindestens Android 11 und eine Anmeldung bei Samsungs Health-App, damit alle Funktionen verfügbar sind. Laut Samsung kann er auch mit anderen Android-Smartphones genutzt werden, solange die Health-App ebenfalls verwendet wird. Allerdings stehen dann einige KI-gestützte Funktionen und die Gestensteuerung nicht zur Verfügung.

Die Gestensteuerung ist eine doppelte „Pinch“-Geste (Finger mit Ring und Daumen berühren sich). So können Alarme am Smartphone ausgeschaltet werden – wie etwa der Wecker in der Früh. Zudem kann so der Kamera-Auslöser bedient werden. Sollte man den Ring verlieren, kann man ihn mit Samsungs Find-Netzwerk wieder aufspüren.