Galaxy Buds 3 vorgestellt: Jetzt hat auch Samsung AirPods

Et tu, Samsung? Der südkoreanische Konzern macht es jetzt seinem vermeintlich größten Smartphone-Konkurrenten nach. Beim Unpacked-Event in Paris wurde die neue Generation an True-Wireless-In-Ear-Kopfhörern vorgestellt.

Statt dem Knopf im Ohr hat man jetzt, wie bei Apple, bei den Galaxy Buds 3 den Stiel aus dem Ohr hängen. Und wie bei Apple gibt es mit den Buds 3 Pro eine Variante mit besserem Sound und besserer aktiver Geräuschunterdrückung (ANC), bei der ein Silikonstoppel in den Gehörgang ragt.

