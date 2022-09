AirPods Pro im Test: Für wen sind sie und für wen nicht?

Außerdem kann mit einer Touch-Geste an den AirPods Pro (2nd Gen.) nun auch die Lautstärke der Musikwiedergabe gesteuert werden. Verbesserungen an den Mikrofonen sollen für eine verbesserte Sprachqualität beim Telefonieren sorgen.

Das Herzstück ist der neue H2-Chip . Darauf basieren zentrale Neuerungen, etwa eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung , eine gesteigerte Soundqualität sowie ein effizienterer Umgang mit dem Energiehaushalt, was in einer längeren Akkulaufzeit resultiert.

Die Soundqualität ist mehr oder weniger einwandfrei – nur so manches Mal könnte man sich vom Klang mehr Volumen und Klarheit erwarten. Ansonsten kommen alle Frequenzen relativ gut im Ohr an, sodass sich die AirPods Pro für alle Musikgenres sowie Podcasts gleichermaßen eignen.

Dafür ist eine Swipe-Geste entlang der Touch-Oberfläche notwendig. Nach mehrmaligem Ausprobieren habe ich allerdings wieder zu den Volume-Tasten am iPhone gegriffen. Das Einstellen der Lautstärke an den AirPods Pro hat bei mir nicht exakt funktioniert. Außerdem sind bei mir jedes Mal die Ohrhörer im Ohr verrutscht , sobald ich dort herumgeswipet habe.

Ebenso ist es ärgerlich, dass das Ladeetui der neuen AirPods Pro nur mittels Lightning-Kabel geladen werden können. USB-C wäre deutlich praktischer, weil diese Kabel wesentlich weiter verbreitet sind und in der Not meist recht rasch eines zu finden ist.

Davon abgesehen, sind die Touch-Eingaben direkt an den Geräten perfekt umgesetzt. Besonders gut gelöst ist das haptische Feedback in Kombination mit einem leisen Klickton, wenn man auf die Touch-Fläche tippt.

Track pausieren, weiter- oder zurückschalten, zwischen ANC-on, ANC-off und Transparenzmodus hin- und her-wechseln ist mithilfe der Touch-Gesten an den AirPods Pro wunderbar möglich.

Für wen kommen die neuen AirPods Pro in Frage?

Was spricht also gegen die neuen Apple AirPods Pro (2nd Gen.)? Es ist das Apple-Ökosystem - wobei dieses genauso gut für die neuen AirPods Pro spricht. Die Trennlinie zwischen all jenen, für die die AirPods Pro in Frage kommen und für welche nicht, verläuft nämlich genau zwischen Android und iOS.

Wer ein Android-Phone verwendet, sollte besser die Finger von den AirPods Pro lassen. Mit der Kombination aus Android-Handy und Apple-EarBuds wird man nämlich mit zahlreichen Einschränkungen konfrontiert werden.

Zum einen gibt es keine entsprechende Android-App mit der sich die AirPods Pro verwalten lassen, was zu einem reduzierten Funktionsumfang führt. Zum anderen ergeben sich Nachteile aufgrund der mangelnden Codec-Kompatibilität. Dadurch ist die Soundqualität der AirPods Pro in Verbindung mit Android-Phones in der Regel niedriger, als in Kombination mit einem iPhone.