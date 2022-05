Sennheiser Momentum TW 3 im Test: Der Sound ist das Geld wert

Ich habe mir angesehen, wie sich die kabellosen Ohrhörer in der Praxis schlagen und ob sie mit der Konkurrenz in diesem Preisbereich mithalten können.

Die Smartphone-App wurde komplett überarbeitet und darüber hinaus hat Sennheiser an zahlreichen Stellschrauben gedreht. Nicht zuletzt sind die neuen Momentum TW 3 günstiger als das Vorgängermodell.

Der Tragekomfort der Momentum True Wireless 3 ist angenehm - zumindest in meinem Fall. Auch nach mehreren Stunden sind keine schmerzenden Druckstellen aufgetreten. Die Stöpsel sitzen gut, sodass sie auch beim Sporteln getragen werden können.

Um die optimale Passform zu finden, liegen den Ohrhörern verschieden große Silikon-Aufsätze bei. Neu ist ein kleiner Gummiring an den Ohrhörern, der für zusätzlichen Halt in der Ohrmuschel sorgt.

Die True-Wireless-Ohrhörer von Sennheiser sind in der Vergangenheit durch eine etwas klobige Optik aufgefallen, wodurch die Stöpsel zum Teil recht weit aus dem Ohr ragten. Mit den neuen Sennheiser Momentum TW 3 hat sich das verbessert und der Umfang des Gehäuses wurde leicht reduziert .

Auffallend ist, dass die adaptive ANC nicht nur monotonem Lärm - etwa im Flugzeug oder in der Bahn - herausfiltern kann, sondern auch spontan auftretende Geräusche, wie plaudernde Kollegen oder vorbeifahrende Autos. Mit Wind kommen die Sennheiser-Ohrhörer übrigens gut zurecht.

Bei basslastiger Musik kommt der Bass gut zu tragen, überlagert aber nicht den Gesang oder höhere Frequenzen. Bei Musikgenres, die nicht so sehr auf einen kräftigen Bass setzen, bleibt der Bass angenehmerweise entsprechend im Hintergrund und lässt den anderen Frequenzen den Vortritt. Alles in allem glänzen die Momentum True Wireless 3 mit einer hervorragenden und kristallklaren Klangqualität .

Das Killer-Feature der Momentum True Wireless 3 ist die Soundqualität . Für meinen Geschmack haben die Sennheiser-Ohrhörer einfach den besten Klang: Er ist perfekt ausbalanciert wodurch sich kein Frequenzbereich in den Vordergrund drängt. Das ausgewogene Klangbild sorgt auch dafür, dass selbst kleinste Details noch hörbar sind.

Bei den zur Verfügung stehenden Codecs sieht es wieder gut aus: Im Gegensatz zu Samsung oder Huawei unterstützen die Momentum TW 3 nämliche eine breite Palette an hochwertigen Codecs wie SBC, AAC, aptX und aptX adaptive.

Es ist also nicht möglich, mehrere Bluetooth-Verbindungen parallel aktiv zu haben. Zwar können Laptop und Smartphone gleichzeitig mit den Ohrhörern verbunden sein, das nahtlose Hin- und Herwechseln der Abspielquelle ist allerdings nicht möglich.

Moderne Smartphone-App

Die "Smart Control"-App hat Sennheiser kürzlich komplett überarbeitet und ihr ein frisches Design verpasst. Die Smartphone-Anwendung wurde um einige neue Funktionen erweitert, bleibt aber übersichtlich.

ANC, die verschiedenen Modi, Equalizer, Software-Update und die Belegung der Touch-Gesten, lassen sich in der App allesamt einstellen beziehungsweise verwalten.

Am spannendsten war für mich die Soundcheck-Funktion. Dabei werden einem Musikstücke mit verschiedenen Equalizer-Einstellungen vorgespielt. Ohne die jeweiligen Einstellungen zu sehen, muss man bewerten, mit welcher Einstellung einem das Musikstück am besten gefallen hat. Unter Berücksichtigung dieses Blindtests erstellt die App in der Folge die passendste Equalizer-Einstellung.

Akku und Aufladen

7 Stunden am Stück sollten sich mit einer Akkuladung ausgehen. Bei aktiviertem ANC sind es laut Sennheiser immerhin noch an die 6,5 Stunden. Im Test hat sich gezeigt, dass diese Angaben auch tatsächlich zutreffen, womit die Momentum TW 3 eine der besten Akkulaufzeiten haben.

Ladet man die Ohrhörer zwischendurch im Ladeetui wieder auf, kommt man auf eine Play-Time von insgesamt 28 Stunden. Neu ist, dass sich die Ladebox auch kabellos per Induktion aufladen lässt. Alternativ steht auch ein USB-C-Anschluss zur Verfügung.