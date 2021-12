Test: Können die Technics EAH-AZ60 an alte Erfolge anschließen?

Technics steht für hohe Qualität und guten Sound. Die Erwartungen an die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer sind deshalb hoch.

Insofern spannend, ob die japanische Sub-Marke von Panasonic heutzutage noch an die Erfolge von früher anschließen kann. Ich habe mir die kabellosen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Technics EAH-AZ60 genau angesehen.

Mit der legendären Plattenspielerserie SL-1200 , die als Mutter aller Turntables gilt, konnte Technics die Ohren und Herzen von Musik begeisterten Menschen erobern. Das ist allerdings schon ein paar Dutzend Jahre her.

Mit 7 Gramm pro Earbuds sind sie leicht und können mit einem hohen Tragekomfort überzeugen. Dazu trägt auch die Auswahl an verschieden großen Silikon-Stöpseln bei: Insgesamt 7 unterschiedliche Größen sind im Lieferumfang enthalten.

Das matte Grau mit dem dezenten Technics-Schriftzug ist modisch unauffällig . Trendsetter werden die Earbuds damit bestimmt keine, dafür kommen sie in einem zeitlosen Design .

Optisch unterscheiden sich die Ohrhörer von Technics nicht wesentlich von den meisten anderen Earbuds. Von der Größe her liegen die Technics EAH-AZ60 im unteren Durchschnitt und zählen eher zu den kleineren Ohrhörern .

Ladezeit: Kopfhörer 2 Stunden; Ladebox 2,5 Stunden, Kopfhörer in Ladebox 3,5 Stunden

Play-Time mit LDAC-Codec, ANC an: 4,5 Stunden / mit Lade-Case 16 Stunden

Play-Time mit AAC-Codec, ANC an: 7 Stunden / mit Lade-Case 24 Stunden

Über alle Genres hinweg überzeugen die Earbuds mit einem gut ausgepegelten und klaren Klangbild. Wer den Sound individuell anpassen möchte, kann dies in der dazugehörigen App mittels detailliertem Equalizer tun.

Die Klangqualität bei den Technics EAH-AZ60 ist hervorragend. Der Bass hält sich insofern zurück, sodass die mittleren Frequenzen nicht übertönt werden. Das finde ich immer sehr angenehmen, weil viele der günstigeren Kopfhörer mit einem überpräsenten Bass die Schwächen in der Mitte kaschieren wollen.

In der App kann beispielsweise die Stärke der aktiven Geräuschunterdrückung und des Ambient-Sound eingestellt werden. Der Equalizer samt Voreinstellungen ist dort ebenso zu finden wie die "Find headphone"-Funktion. Darüber hinaus kann in der App die Belegung der Touch-Gesten für die Earbuds personalisiert werden.

In der dazugehörigen App namens "Audio Connect" können die Technics EAH-AZ60 verwaltet werden. Außerdem finden sich dort alle zur Verfügung stehenden Einstellungsmöglichkeiten . Auch der Akku-Stand der einzelnen Earbuds ist dort abzulesen.

Aktive Geräuschunterdrückung ANC

Die Earbuds haben jeweils 8 MEMS-Mikrofone integriert. Sie sorgen einerseits für eine hohe Sprachqualität beim Telefonieren und sind andererseits für die aktive Geräuschunterdrückung sowie für den Ambient-Sound zuständig.

Das Active Noise Cancelling (ANC) funktioniert einwandfrei und ist in der Lage, die Umgebungsgeräusche deutlich zu reduzieren. Am besten funktioniert dies natürlich bei monotonen Geräuschen, etwa beim Bahnfahren, in der U-Bahn oder auch bei Verkehrslärm.

Aufgrund ihrer Bauform und dem festen Sitz im Gehörgang schirmen die Technics EAH-AZ60 auch ohne aktiviertem ANC sehr gut Umgebungsgeräusche ab, sodass man die aktive Geräuschunterdrückung nur dann einsetzen muss, wenn sie ihre volle Stärke ausspielen kann.

Telefonieren und Sprachassistenz

Beim Telefonieren berichteten die Gegenüber von einer hohen Gesprächsqualität. Dazu trägt die JustMyVoice-Funktion bei. Dabei werden die Umgebungsgeräusche nahezu restlos herausgefiltert und praktisch nur die eigene Stimme übertragen.