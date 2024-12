KI-Wunder oder Marketing-Gag: Was ist eigentlich eine NPU?

Eine neue Komponente findet sich immer öfter in unseren Geräten. Sie soll deren Schlüssel zu Künstlicher Intelligenz sein.

Wer sich für Innovationen im Bereich Computer und Smartphones interessiert, kam in den vergangenen Monaten nicht an sogenannte KI-Chips vorbei. Die Chipsysteme (SoC) in unseren Geräten enthalten neben einer CPU, der zentralen Recheneinheit und einer GPU, dem Grafikprozessor, immer öfter auch eine NPU (Neural Processing Unit).

Seit einigen Jahren stecken NPUs schon in unseren Smartphones. Qualcomm präsentierte 2015 erstmals einen Handy-Chip mit integrierter NPU, den Snapdragon 820. 2017 stellte dann Apple mit seinem A11 Bionic Chip seinen ersten KI-Chip vor und pries ihn als „Neural Engine“ an.

In Computer steckten die Hersteller die neuen KI-Chips erst später. Den Anfang machten Apple-Geräte mit dem M1-Chip 2020.

Es sollen aber bald mehr werden. So schätzt das Marktforschungsinstitut Gartner, dass kommendes Jahr bereits 43 Prozent aller verkauften PCs dank dieser Chips sogenannte KI-Computer sein sollen.

➤ Mehr lesen: KI-PCs werden Markt beherrschen - weil es keine anderen mehr geben wird

Was sind Neural Processing Units?

Hersteller setzen gerne auf Vergleiche mit unserer Informationsverarbeitung im Gehirn, wenn sie erklären, was NPUs sind. So heißt es etwa bei IBM auf der Website: „Basierend auf den neuronalen Netzwerken des Gehirns arbeiten NPUs, indem sie das Verhalten menschlicher Neuronen und Synapsen auf der Schaltungsebene simulieren.“

Robert Legenstein, Institutsleiter für Machine Learning und Neural Computation an der TU Graz, hält das aber eher für einen Marketing-Gag. „Nach einem sehr weiten Verständnis stimmt das vielleicht. Künstliche neuronale Netzwerke sind ja an sich jenen im Gehirn nachempfunden, allerdings auf einer relativ abstrakten Ebene. NPUs haben damit zwar im Kern bestimmte Ähnlichkeiten. Wenn man sich es aber genauer anschaut, sind die Abläufe im Gehirn schon deutlich komplexer“, so der KI-Experte.

In Wirklichkeit seien NPUs eher auf Berechnungen spezialisiert, die in Sachen KI eine besondere Rolle spielen, sogenannte Matrix-Multiplikationen. „Die NPU ist eine Art KI-Beschleuniger. Es ist ein Prozessor, der auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz spezialisiert ist“, erklärt Legenstein der futurezone.