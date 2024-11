Infineon Österreich erreicht Meilenstein bei Chipherstellung

Wer an die fortschrittlichen Technologien denkt, die in unseren Smartphones zum Einsatz kommen, denkt meistens an Fabriken und Labore in weit entfernten Ländern. Aber auch in Österreich gibt es eine Tech-Industrie, deren Produkte international in der Topliga spielen.

Neben Infineon ist etwa das in der Steiermark ansässige Unternehmen AT&S ein international gefragter Hersteller von elektronischen Komponenten wie Leiterplatten, die etwa in der Autoindustrie verwendet werden. Viele Autobauer und deren Zulieferer zählen etwa zu den Kunden des Unternehmens aus der Steiermark.

Aber auch andere österreichische Unternehmen gelten als international gefragte Entwickler und Hersteller von Mikroelektronik-Komponenten für diverse Geräte.

Auch der niederländische Halbleiterhersteller NXP schätzt die österreichische Mikroelektronik-Expertise und betreibt deshalb einen Standort im steirischen Ort Gratkorn. Eine Fertigungsstätte hat auch der deutsche Halbleiterhersteller Siltronic bei uns.

Das ebenfalls in der Steiermark beheimatete Unternehmen AMS-Osram stellt hochmoderne Sensoren und Beleuchtungstechnologien her, bei denen ebenfalls Halbleitertechnologien zum Einsatz kommen. In der Vergangenheit zählte das Unternehmen etwa Apple zu seinen Kunden.

Beleuchtungstechnologien stellt auch das österreichische Unternehmen ZKW her. Spezielle Chipsätze für die Auto- und Flugzeugindustrie baut wiederum das Wiener Unternehmen TTTech.