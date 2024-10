Doch im tropischen Paradies zogen dunkle Wolken auf und diese waren rechtlicher Natur. Das britische Unternehmen Arm , das mittlerweile der japanischen SoftBank gehört, kündigte Qualcomm am Mittwoch nämlich einen Lizenzentzug an. Die Lizenz erlaubt es dem US-Unternehmen, Arms' Chiparchitektur für ihre neuesten Produkte zu verwenden. Für einen der größten Chiphersteller im Smartphone-Bereich wäre das ein Todesstoß.

Die Vorteile des Chipdesigns sind mittlerweile so groß, dass es auch in Laptops und Computern vorkommt. So setzt Apple zum Beispiel bei seinen hauseigenen Chips für MacBook, Mac Mini und iMac ebenso auf die Arm-Architektur. Auch Qualcomm stößt in den Laptop-Markt vor, indem es Chips für Microsofts neue Copilot+ PCs liefert, die als KI-Laptops angepriesen werden.

Arm spricht Ultimatum aus

Und genau hier sieht Arm seine Lizenzvereinbarungen durch Qualcomm gebrochen. Denn der Chipgigant dürfte laut den Briten nur Chips für mobile Geräte produzieren. Qualcomm ist entsprechend anderer Meinung. Das Unternehmen kaufte bereits 2021 das Chip-Start-up Nuvia, das damals über eine günstige Lizenz verfügte, um Arm-Chips für Server zu entwickeln. Mit dem Kauf des Start-ups sei auch dessen Lizenz an Qualcomm übergegangen, so das Unternehmen.

Seit 2022 stehen Qualcomm und Arm daher in einem Rechtsstreit, bis die Briten nun die Reißleine zogen. Wie Bloomberg berichtet, hat Qualcomm bis kurz vor Weihnachten Zeit, sich mit Arm zu einigen, oder sie müssen ohne die Arm-Technologie auskommen. Dadurch könnte Qualcomm gezwungen werden, den Verkauf seiner neuesten Produkte einzustellen - darunter nicht nur Chips für Laptops, sondern auch für Smartphones, die auf der Nuvia-Technologie aufbauen.

Derzeit betrifft das nur Qualcomms neuesten Super-Chip, den Snapdragon 8 Elite. Dieser soll sogar das iPhone 16 Pro in bestimmten Benchmarktests übertreffen. Damit steht ein beträchtlicher Teil des Jahresumsatzes von 39 Milliarden Dollar auf dem Spiel, den Qualcomm fast ausschließlich mit Chips auf Arm-Basis umsetzt.