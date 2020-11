Warum Apples Umstieg auf ARM-Prozessoren ein großer Wurf ist

x86-Standard

In der Computer-Industrie würden Standards über Siege und Niederlagen entscheiden, so Wang. Und der x86-Standard von Intel sei jetzt lange Zeit einer am PC-Markt gewesen. Doch das Geschäft hat sich stark verändert, Smartphones dominieren und diese haben ARM-Prozessoren verbaut, während PCs weiterhin auf dem x86-Standard basierten. Das liege großteils an den Entwicklern selbst, so Wang. Diese würden darüber entscheiden, was für ein Standard sich durchsetzt, und welcher nicht.



Fast alle Code-Zeilen seien auf x86-Rechnern geschrieben worden, sagt Wang und viele Unternehmen haben schon vor Apple versucht, auf ARM-Prozessoren umzusteigen und seien gescheitert. Apple hat zwar insgesamt am PC-Markt nur einen Marktanteil von rund 8 Prozent, aber unter den Entwicklern liegt der Marktanteil bei 29 Prozent. Das bedeutet, dass Apple mit dem Umstieg auf den M1 eine relativ große Anzahl der Entwickler für sich gewinnen kann und künftig Programme und Code-Zeilen auf ARM-Prozessoren für ARM-Prozessoren geschrieben werden. Wenn der Umstieg also wie geplant über die Bühne geht und Apple das einhält, was es in der Präsentation verspricht, könnte dieser Umstieg das Ende des x86-Standards einläuten, ist Wang überzeugt.