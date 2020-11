Was der neue M1-Chip für MacBook-Nutzer bedeutet

Grafik- und Video-Boost

Vor allem bei Grafik-, Video-, und Musikanwendungen soll dieser Fortschritt merkbar sein. Damit will Apple mit dem neuen Chip wieder auf die Anwender-Gruppe zielen, die dem Konzern mit seinen MacBooks lange treu geblieben war, aber vielleicht in letzter Zeit doch aus Preisgründen auf andere Laptop-Hersteller gesetzt hatte. Der M1 ermöglicht es Apple nämlich, den Preis der neuen MacBooks im Vergleich deutlich zu senken. Wenn es dann noch bessere Performance obendrauf gibt, könnte das für viele Grafiker, Social-Media-Menschen, Musik-Produzenten und Kreative wieder interessant genug werden, um zurück zu Apple zu wechseln.

Gaming

Doch auch für Gamer könnten die neuen MacBooks interessant werden. Bisher waren die MacBooks nicht unbedingt als Gaming-Hardware bekannt. Aber mit dem M1 soll auch diese Zielgruppe stärker ins Auge gefasst werden. Man soll mit dem Mac mini grafikintensive Videospiele wie „Shadow of the Tomb Raider“ mit bis zu viermal schnelleren Bildfrequenzen spielen können als bisher. Auch „Baldur’s Gate 3“ wurde von Apple als Beispiel dafür genannt, was mit dem M1-Prozessor besonders gut am Mac laufen sollte. Weitere Games, die bei der Präsentation gezeigt worden sind: "Beyond a Steel Sky" und "Subnautica: Below Zero".

Apps

Die letzte große Änderung, die der M1 für Nutzer mit sich bringt, betrifft Apps. Mit dem neuen Betriebssystem BigSur zielt Apple darauf ab, sich designmäßig an iOS anzulehnen - und es soll auch möglich werden, iPhone- und iPad-Apps auf den neuen MacBooks und dem Mac mini zu bedienen. Wer etwa Netflix lieber per App schaut als im Browser, oder auf seine Navigations-App auf iOS vertraut, der kann diese künftig auch am Mac nutzen - sofern die Entwickler dies zulassen. Doch welche Apps sind zum Start wirklich verfügbar? Das sind erst einmal alle Apple-eigenen Apps. Doch auch einige weitere bekannte Programme werden relativ rasch zur Verfügung stehen: Adobe Lightroom soll etwa in einem Monat zur Verfügung stehen und Photoshop mit Anfang 2021. Auch Versionen von DaVinci Resolve sowie Cinema 4D wurden bei der Präsentation vorangekündigt.