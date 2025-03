4 britische Kriegsschiffe bekommen die Laserwaffe DragonFire

Die britische Marine hat zwischen 2003 und 2012 6 Stück der Lenkwaffenzerstörer gebaut. Davon befindet sich gerade 4 in Wartung. Die Daring , das erste Schiff der Klasse, wird generalüberholt. Die Diamond, Dragon und Defender bekommen ein Upgrade, bei denen die 2 Dieselgeneratoren durch 3 stärkere Generatoren ausgetauscht werden. Die Daring hat dieses Upgrade bereits bekommen.

Welche 4 Schiffe das sind, wurde nicht genannt. Am wahrscheinlichsten wird es aber die Type 45 , auch bekannt als D- oder Daring-Klasse.

Da die 4 Schiffe sowieso gerade in der Werft sind, bietet sich hier die Installation von DragonFire an, bzw. die Vorbereitung dafür. Sobald die Laserwaffe geliefert wird, kann sie dann schneller installiert werden. Durch die neuen Generatoren hätten die Type 45 jedenfalls auch ausreichend Energiereserven, um die 50-Kilowatt-Laserwaffe zu betreiben.

Konkrete Leistungsdaten zu DragonFire gibt es noch nicht, wie etwa maximale Reichweite und wie lange er schießen kann, bevor er abkühlen muss. Bisher sagte das britische Verteidigungsministerium nur, dass er präzise genug ist, um eine 1-Pfund-Münze auf ein Kilometer Entfernung zu treffen. Zudem hätte man bei Tests Drohnen auf eine Entfernung von 3,3 km zerstört, sowie Löcher in Stahl geschmolzen. Auch Mörsergranaten seien mit dem Laser bei Tests zerstört worden.

Daher sind Laserwaffen auf Schiffen derzeit kein Ersatz für andere Waffensysteme, sondern eine Ergänzung . Die bewusste Bekämpfung eines Ziels zuerst mit DragonFire wird wohl nur erfolgen, wenn die Drohne oder der Marschflugkörper langsam unterwegs ist und/oder ein anderes Ziel hat – also eigentlich an der Type 45 vorbeifliegen würde.

DragonFire bei einem Test an Land

Denn ein Ziel, dass das eigene Schiff bedroht, wird üblicherweise so früh wie möglich bekämpft , also auf die größtmögliche Distanz. Im Fall der Type 45 wäre das diese Reihenfolge:

Die Limitationen der Laserwaffe sind den britischen Streitkräften durchaus bewusst. Langfristig ist das Ziel, eine 100-kW-Variante in Dienst zu stellen. Diese soll auch gegen ballistische Raketen und Hyperschallraketen eingesetzt werden können und eine Reichweite haben, die zumindest die von 20mm- und 30mm-Kanonen übertrifft.

Type 45 ist ein Schiff für die Luftabwehr

Die Type 45 wurde primär zur Luftabwehr geschaffen. In dieser Funktion soll sie andere Schiffe der britischen Flotte vor Luftbedrohungen schützen. Mit einer Verdrängung von bis zu 8.500 Tonnen und einer Länge von 152 Metern, kann sie als Gegenstück zur amerikanischen Arleigh-Burke-Klasse (155 Meter) gesehen werden. Die hat 8.400 Tonnen Verdrängung in der älteren Ausführung und 9.700 Tonnen in der modernsten Variante.