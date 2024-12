Britische Armee zerstört Drohne mit „Schneller als das Licht“-Laser

Auch die Leistung des Lasers wird nicht offiziell genannt. Da der Laserkopf derselbe zu sein scheint, den Raytheon 2023 an die US Air Force geliefert hat, sind es vermutlich 10 Kilowatt .

Laser ist „schneller als das Licht“

Die Laserwaffe hat eine amüsante Vorgeschichte. Als die britische Regierung im Juli den Test gegen statische Ziele des Lasers verkündete, sprach sie nicht nur von einer „Lichtgeschwindigkeits-Laserwaffe“. Sie sagte auch: „The system can track multiple targets and engage faster than the speed of light.“ Das System kann also schneller als das Licht angreifen – obwohl es mit Licht schießt. Und Licht kann sich nicht schneller als Licht bewegen.

➤ Mehr lesen: Britische Armee bricht Physik: Laserwaffe ist „schneller als das Licht“