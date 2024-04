Ukraines Kamikaze-Drohnen greifen jetzt selbstständig Panzer an

14.04.2024

Die Piloten fliegen die Drohnen allerdings immer noch zum Einsatzort und wählen die Ziele aus.

Um sich gegen Drohnen abzusichern, verwenden russische Streitkräfte in der Ukraine sogenannte Signal Jammer, also Störsender. Diese überlagern die Steuerungssignale der Drohnen und sorgen so, dass die Drohnen ihr Ziel verfehlen. Diese Abwehrstrategie ist so wichtig, dass sogar eigene Panzer mit Störsendern ausgestattet werden. ➤ Mehr lesen: Ukraine erbeutet Russlands Antidrohnen-Panzer T-72 “Zar” Diese Abwehrstrategie will die Ukraine umgehen, indem sie Kamikazedrohnen mit einer Art automatischen Zielverfolgung ausstatten, wie Forbes berichtet. Der ukrainische Drohnenentwickler Serhii Sternenko bat etwa im März einem X-Posting um Spenden, um Drohnen zu kaufen und mit der Technologie aufzurüsten. Dazu postete er ein Video, das eine autonome Drohne zeigen soll, die einen russischen Panzer zerstört. Der russische Störsender sei bei der Mission aktiv gewesen, wie Sternenko schreibt.

Direkte Sichtverbindung nötig Dabei ist es von Haus aus schwierig, bewegliche Ziele mit Drohnen zu treffen. Die Drohnenpilot*innen sitzen meist Kilometer weit entfernt und verfolgen den Flug über einen Bildschirm. Selbst wenn Störsender nicht verwendet werden, ist ein Treffer nicht garantiert. ➤ Mehr lesen: Wie sich die Ukraine vor Kamikaze-Drohnen schützt Für den Kontakt zwischen Sender und Empfänger ist nämlich eine direkte Sichtverbindung erforderlich, die von keinem Hindernis gestört wird. Geht die Drohne in den Sinkflug über, wird diese Verbindung aufgrund der Krümmung der Erde oder anderen Hindernissen so sehr gedämpft, dass die Drohne die letzten Meter im Blindflug unterwegs ist. Diesen Blindflug will Sternenko verhindern. Das vorgestellte System scheint dabei allerdings nur halbautomatisch zu sein. Ein Pilot fliegt die Drohne so weit, bis sie Sichtkontakt mit dem Ziel herstellen kann. Dann wird das Ziel (ebenso von einem Menschen) markiert. Die Drohne kann das Ziel dann mithilfe einer an Bord montierten Kamera verfolgen und angreifen. Unternehmen arbeiten an vollautonomen Drohnen Die Idee ist nicht neu: Das ukrainische Unternehmen Saker arbeitet etwa an einer Technologie für schwere Drohnen, die ihre Ziele automatisch aufspüren, identifizieren und auswählen können. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte der russische Rüstungskonzern ZALA mit seinen Lancet-Drohnen. Auch diese sollen durch Objekterkennung in der Lage sein, autonom Ziele zu finden. Die Software soll allerdings anfällig dafür sein, auch nichtmilitärische Objekte als Ziele zu identifizieren.