Neues Gerät soll Ukraines Panzer vor russischen Drohnen schützen

Die Ukraine setzt seit neuestem anschraubbare Störsender ein, um ihre Panzer vor russischen Kamikaze-Drohnen zu schützen. Der Störsender bildet eine unsichtbare Schutzkuppel über den Panzer und stört die Signale aller Drohnen, die ihn angreifen wollen.

Generell zählen Kamikaze-Drohnen zu den gefährlichsten Drohnenarten im Ukraine-Krieg. Sie sind für Einwegmissionen konzipiert. Der Pilot in der Kontrollstation am Boden verlässt sich bei der Ortung von Zielen auf die Drohnen-Kamera. Dabei weist er die Drohne an, ein bestimmtes Ziel anzugreifen und eine Spreng- oder Panzerabwehrladung zu detonieren. Auf diese Weise kann die Dachpanzerung vieler Panzer durchlöchert werden.