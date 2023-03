Ukraine hat neue Stealth-Kamikaze-Boote

Ob aber tatsächlich beim Angriff in Sewastopol die neuen Kamikaze-Boote eine Rolle spielten, ist nicht offiziell bestätigt. Dass sie aber zeitgleich mit der Militäroperation auf Fotos in den sozialen Medien enthüllt wurden, macht eine Beteiligung an der Attacke wahrscheinlich.

Angriff auf Hafen von Sewastopol

Laut mehreren Social-Media-Postings und Angaben des russischen Gouverneurs von Sewastopol hat es am Mittwoch einen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte gegeben. In Videos sind zahlreiche Schüsse und schwere Explosionen zu sehen.

Verluste oder Schäden an der russischen Schwarzmeerflotte, die in Sewastopol stationiert ist, habe es laut russischen Angaben nicht gegeben, verletzte Personen gebe es ebenso keine. Russland will demnach 3 ukrainische Objekte - vermutlich Drohnen - zerstört haben. Durch die Druckwelle der Explosionen seien an mehreren Gebäuden Fensterscheiben zerbrochen.