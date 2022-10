Ukraine zeigt Angriff auf russische Schiffe mit Kamikaze-Booten

In dem ersten Video ist zu sehen, wie eine der Drohnen mithilfe der Infrarot-Kamera auf ein russisches Schiff zuhält. In dem zweiten Video ist die zu sehen, wie die Drohne beschossen wird, unter anderem von einem russischen Mi-8 Hubschrauber .

Nicht klar ist derzeit, wie viele Drohnen an dem Angriff beteiligt waren. Laut Russland waren es einmal 9, dann 16 Drohnen, 7 wurden angeblich zerstört. Klar ist aber, dass sowohl schwimmende als auch fliegende Drohnen beteiligt waren. Die Flugdrohnen könnten auch Ziele an Land angegriffen haben, zumindest war im Hafen Feuer zu sehen.

Die Starlink-Verbindung könnte erklären, wie die Kamikaze-Drohnen über so große Distanzen gesteuert werden. Werden die Boote von ukrainischem Gebiet zu Wasser gelassen, müssen sie nämlich gut 200 Kilometer über offene See zurücklegen, um nach Sewastopol zu kommen. Eine drahtlose Direktverbindung zur Steuerung über 200 Kilometer hinweg, erfordert eine leistungsstarke Sendeanlage, die leicht von Russland aufgespürt und zerstört werden könnte.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Drohnen mittels GPS autonom in die Nähe von Sewastopol gefahren sind. Dort übernahm dann jemand in Reichweite die Steuerung – wie etwa Soldat*innen, die in die Stadt eingeschleust wurden. Möglich ist auch, dass ein paar der Luftdrohnen nicht Ziele angegriffen haben, sondern als Beobachter und Relay dienten – also die Steuersignale vom ukrainischen Land aus zur Boots-Drohne weitergeleitet haben.