So führst du den Apple- und Google-Kalender zusammen

Zunächst schauen wir uns an, wie man Einträge aus dem Google-Kalender in den Apple-Kalender überspielt. Das funktioniert auf dem iPad , iPhone und Mac ein bisschen anders.

Leider ist das nicht immer so. Es kommt etwa vor, dass im Laufe der Zeit ein zweiter Kalender hinzukommt. Etwa ein solcher, den man am Arbeitsplatz nutzt, weil man damit wichtige Meetings und Termine mit Arbeitskollegen plant. Dann führt man den privaten und beruflichen Kalender parallel und verliert irgendwann den Überblick. In einer Zeit, in der vieles auf gute und effiziente Alltagsorganisation ankommt, kann das verwirrend und anstrengend werden.

Jetzt kann man loslegen: Dafür geht man auf Einstellungen, sucht dann in der Liste nach " Apps" > " Kalender" und wählt " Kalender-Accounts">"Account hinzufügen" . Nun erscheint eine Liste mit Accounts, die man mit seinem Apple-Kalender verknüpfen kann. Hier könnte man auch andere Kalender-Konten in die App von Apple integrieren. Interessant ist für einige möglicherweise der Outlook-Kalender , der u. a. in Microsoft Teams genutzt wird.

Nun kann man in der App-Übersicht den Kalender aufrufen, wo inzwischen nach und nach die Einträge aus dem Google-Kalender aufpoppen sollten. Achtung: Die Übertragung kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Sind noch nicht alle Termine übertragen, sollte man etwas warten.

Am iMac oder MacBook muss man für die Verknüpfung die Systemeinstellungen öffnen. Im Menü links scrollt man hinunter und wählt in der Liste " Internetaccounts" aus.

Nicht alle Kalender übertragen?

Es kommt vor, dass man nach der Synchronisation noch immer Einträge aus dem Google-Kalender vermisst. Das kann daran liegen, dass die entsprechenden Kalender-Einträge von einem anderen Google-Account eingerichtet wurden und man selbst nur dazu „eingeladen“ wurde.

Auch diese Einträge lassen einfach hinzufügen. Dazu ruft man im Browser die „Synchronisierungseinstellungen“ auf. Man kann die Kalender anhaken, die man synchronisieren will.

Apple-Kalender in den Google-Kalender integrieren

Auch wenn eher wenige Unternehmen Meetings und Termine über den Apple-Kalender organisieren, gibt es sicher auch Fälle, in denen man Einträge aus dem Apple-Kalender in den Google-Kalender übertragen will. Etwa, wenn man sich gerade ein neues Android-Handy gekauft hat und die Geburtstage aus dem Apple-Kalender einspeichern will. Leider funktioniert das weitaus weniger gut als umgekehrt.

Hier muss man den Apple-Kalender manuell in den Google-Kalender überführen. Dazu braucht man einen Computer und öffnet dort einen beliebigen Browser. Dann geht man auf www.icloud.com und loggt sich mit der Apple ID ein. In einem zweiten Tab öffnet man den Google-Kalender, in den man die Einträge einspeichern will.

In der iCloud öffnet man dann den Kalender. Im Menü links sind alle verfügbaren Kalender aufgelistet, die man in den Google-Kalender übertragen kann. Diese "Kalender" sind Datensätze, die man zuvor selbst eingerichtet hat oder die bereits voreingestellt waren. Man klickt beim betreffenden Kalender in der Liste auf das Profilsymbol rechts ("Kalenderinformationen anzeigen").