Google Maps wird 20: Das sind die beliebtesten Orte Österreichs

Maps ist eines der erfolgreichsten Produkte von Google. Den Anfang nahm alles am 8. Februar 2005, als Google Maps als Desktop-Version in den Vereinigten Staaten gestartet ist. Somit feiert Maps dieser Tage seinen 20. Geburtstag.

Anlässlich dessen hat Google ausgewertet, welche österreichischen Orte aus verschiedenen Kategorien besonders beliebt sind. Als Gradmesser dafür nimmt Google die Anzahl der Bewertungen her.

➤ Mehr lesen: Google Maps bekommt schon wieder einen neuen Look

Wien dominiert

Als Bundeshauptstadt dominiert Wien all diese Listen. Dieser Umstand dürfte nicht besonders überraschend sein, handelt es sich doch um die größte Stadt in Österreich. Mit 19 Millionen Nächtigungen 2024 ist die Stadt auch das touristische Zentrum des Landes.

Die am meisten bewerteten österreichischen Orte in den Kategorien Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Museen sind der Figlmüller in der Bäckerstraße (rund 25.000 Bewertungen), die Hofburg (über 51.000 Bewertungen) und die Österreichische Galerie Belvedere (mehr als 74.000 Bewertungen), wie es von Google heißt.

Die weiteren Kategorien, die Google ausgewertet hat:

Top 10 Restaurants

Figlmüller Bäckerstraße (1. Bezirk, Wien) Rollercoaster Restaurant (2. Bezirk, Wien) Salm Bräu (3. Bezirk, Wien) 1516 Brewing Company (1. Bezirk, Wien) Leopoldauer Alm (21. Bezirk, Wien) Plachutta Wollzeile (1. Bezirk, Wien) Schnitzel Wirt (7. Bezirk, Wien) Zum Englischen Reiter (2. Bezirk, Wien) Café & Restaurant Motto am Fluss (1. Bezirk, Wien) 7Sternbräu (7. Bezirk, Wien)

Google gibt hier noch den Hinweis, dass sich folgende Restaurants aus weiteren Bundesländern sich noch in den Top 20 befinden: die L’Osteria in Salzburg und das Landzeit Mondsee in Oberösterreich.

Top 10 Cafés

Café Central (1. Bezirk, Wien) Café Landtmann (1. Bezirk, Wien) Café Sacher (1. Bezirk, Wien) Café Gloriette (13. Bezirk, Wien) Café Hawelka (1. Bezirk, Wien) Café Mozart (1. Bezirk, Wien) Vollpension (4. Bezirk, Wien) Café Diglas (1. Bezirk, Wien) Café Museum (1. Bezirk, Wien) Loacker (Panzendorf, Tirol)

Top 10 Sehenswürdigkeiten

Hofburg (1. Bezirk, Wien) Hundertwasser Haus (3. Bezirk, Wien) Goldenes Dachl (Innsbruck, Tirol) Heldenplatz (1. Bezirk, Wien) Highline179 (Gemeinde Reutte, Tirol) Hauptplatz der Stadt Graz (Graz, Steiermark) Krimml Wasserfälle (Krimml, Salzburg) Zotter Schokoladenfabrik (Riegersburg, Steiermark) Mozartplatz (Salzburg, Salzburg) Gasometer (11. Bezirk, Wien)

Top 10 Parks

Schlosspark Schönbrunn (13. Bezirk, Wien) Stadtpark (1. Bezirk, Wien) Schlossberg (Graz, Steiermark) Volksgarten (1. Bezirk, Wien) Schlosspark Laxenburg (Laxenburg, Niederösterreich) Rathauspark (1. Bezirk, Wien) Burggarten (1. Bezirk, Wien) Donaupark (22. Bezirk, Wien) Augarten (2. Bezirk, Wien) Türkenschanzpark (18. Bezirk, Wien)

Folgende Parks aus weiteren Bundesländern befinden sich noch in den Top 20: Cumberland Wildpark Grünau in Oberösterreich, der Augarten in Graz, der Europapark in Kärnten und der Motorikpark Gamlitz in der Steiermark.

Top 10 Museen

Österreichische Galerie Belvedere (3. Bezirk, Wien) Naturhistorisches Museum (1. Bezirk, Wien) Swarovski Kristallwelten (Wattens, Tirol) Albertina (1. Bezirk, Wien) Kunsthistorisches Museum (1. Bezirk, Wien) Mozarts Geburtshaus (Salzburg, Salzburg) Red Bull Hangar 7 (Salzburg) Technisches Museum (14. Bezirk, Wien) Sisi Museum (1. Bezirk, Wien) Haus der Natur (Salzburg, Salzburg)

Top 10 Schlösser und Burgen