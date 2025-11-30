Die glorreichen Gilden von Buttonville: Gesellschaftsspiel von Ravensburger gewinnen
In diesem Kartenspiel werben die Spieler Mitglieder der glorreichen Gilden in der Umgebung an und nutzen deren Fähigkeiten, um Buttonville zu bevölkern. Pro Zug rekrutieren die Spieler zwei Gildenmitglieder vom offenen Marktstapel oder vom Nachziehstapel.
Im Anschluss können sie mehrere Karten desselben Mitglieds auslegen, die ein Set bilden. Die meisten Gilden haben unglaubliche Fähigkeiten. Manchmal wird die Wirkung stärker, je mehr identische Mitglieder man im Set auslegt. Wer rechtzeitig die richtigen Kartensets sammelt, ausspielt und damit punktet, wird mit dem Sieg belohnt. Für zwei bis vier Spieler ab acht Jahren für 34,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.
Mitmachen
Wir vergeben das Spiel unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram bis 3. Dezember, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
