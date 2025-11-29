Warum A320-Flugzeuge wegen Software-Fehler nicht starten dürfen

Tausende Maschinen der A320-Baureihe müssen am Boden bleiben. Es muss bei der Software nachgebessert werden.

Am 30. Oktober war ein Airbus A320 von Jetblue auf dem Weg von Cancun in Mexiko nach Newark in den USA. Plötzlich sind bei dem Flug B61230 gravierende Probleme mit der Flugsteuerung aufgetreten, was zu einem Horrorszenario an Bord geführt hat. Die Nase neigte sich stark nach unten und die Maschine ging von allein in einen rasanten Sinkflug über. Unkontrollierter Höhenverlust war die Folge. Die Piloten konnten die Kontrolle über das Flugzeug zurückgewinnen und sicher auf dem nächsten Flughafen notlanden. Mehrere Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. ➤ Mehr lesen: Easyjet Airbus A320 startet spektakulär durch Sonnenstrahlung als Problem Eine Analyse des Zwischenfalls hat gezeigt, dass intensive Sonnenstrahlung die Datenübertragung im Flugzeug beeinträchtigt hat. Dadurch ist es zu fehlerhaften Informationen gekommen, weshalb die Software falsche Steuerbefehle erzeugte. Nach Bekanntwerden dieses Problems am 28. November hat die europäische Flugsicherheitsbehörde (EASA) eine dementsprechende "Emergency Airworthiness Directive" (EAD) herausgegeben. Bei den betroffenen Maschinen der Airbus-A320-Familie muss nachgebessert werden, bevor sie wieder mit Passagieren fliegen dürfen. Der Flugzeughersteller geht davon aus, dass in etwa 6.000 Maschinen davon betroffen sind. ➤ Mehr lesen: Airbus A320-Nachfolger wird ein "radikal anderes Flugzeug" sein

Was ist das Problem? Unter bestimmten Bedingungen können hochenergetische Partikel, die auf eine starke Sonnenstrahlung zurückzuführen sind, bestimmte Daten im Flugzeug verfälschen. Bei dem Vorfall von Jetblue wurden beispielsweise Daten verfälscht, die für den zentralen ELAC-Steuerungsrechner (Elevator Aileron Computer) ausschlaggebend sind. Das ELAC-System ist mit den Sidesticks der Piloten verknüpft und sendet die Eingaben an die Höhenrudern am Heck. Dort wird der Neigungswinkel des Flugzeugs kontrolliert. Wenn also in der Folge von Sonnenstürmen die solare Strahlung auf ein Flugzeug trifft, kann es zu fehlerhaften internen Daten kommen, wodurch die ELAC-Software unvorhersehbar Befehle an die Flugsteuerung weitergibt - im Fall von Jetblue eben einen Sinkflug einleiten. In Extremfällen könnte dies zu hohen Belastungen der Maschine und den Passagieren führen, was in der Folge sogar die strukturelle Integrität des Flugzeugs gefährden könnte. ➤ Mehr lesen: Airbus A330 kämpft gegen Wind und bleibt in der Luft stehen

Wie kann das Problem behoben werden? Bevor die betroffenen Maschinen der A320-Baureihe wieder mit Passagieren abheben dürfen, ist es notwendig, dass eine sichere Software-Version aufgespielt wird. In den meisten Fällen sollte ein Rücksetzen auf eine sichere Software-Version vorerst ausreichen. Die ELAC-Software muss nämlich so programmiert werden, dass sie interne Fehler erkennt und wenn notwendig, selbständig korrigiert. Bei der Datenintegrität und Fehlerkorrektur darf es zu keinen Abweichungen kommen, wie der Jetblue-Vorfall gezeigt hat. Damit ein ELAC-Steuerrechner bei äußeren Einflüssen zuverlässig funktioniert, könnte es langfristig notwendig sein, die Flugzeuge mit widerstandsfähigerer Hardware auszustatten. ➤ Mehr lesen: Landung von Easyjet Airbus A320 geht schief

In Japan ist es zu mehreren Flugausfällen gekommen. © via REUTERS / KYODO