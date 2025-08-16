Landung von Easyjet Airbus A320 geht schief

16.08.2025

Diesmal in unseren Videos der Woche: Jumbojet knallt mit Triebwerk auf die Landebahn, ein Buch mit 14.000 Seiten und ein schwebendes Schwert.

Der EasyJet-Flug EZY319 von Edinburgh nach Bristol im Südwesten von England dauert für gewöhnlich ziemlich genau eine Stunde. Am 21. Juni mussten die Passagiere dieser Verbindung allerdings eine Extrarunde drehen. Wie in dem Video zu sehen ist, wurde der Airbus A320 beim Aufsetzen auf der Landebahn von einer Windböe erfasst. Die Maschine kommt daraufhin in eine Schräglage, weshalb die Piloten durchstarten mussten. Auch beim 2. Landeversuch hatten die Piloten mit den widrigen Windverhältnissen zu kämpfen. Dieses Mal hat die Landung aber trotz Schräglage problemlos geklappt. ➤ Mehr lesen: Easyjet Airbus A320 startet spektakulär durch

Boeing 747 knallt mit Triebwerk auf die Landebahn Ebenso in eine gefährliche Schräglage kam eine Frachtmaschine von UPS. Die Boeing 747 musste aufgrund von starken Windböen am Flughafen in Taipeh in Taiwan bereits 2-mal durchstarten. Beim 3. Landeversuch wurde der Jumbojet erneut von einer Böe erfasst, woraufhin sich die Maschine stark zu Seite neigte. Dabei knallte das äußerste rechte Triebwerke auf die Landebahn, wie in den Videos zu sehen ist. Bis auf einen gröberen Schaden am Triebwerk verlief der Zwischenfall glücklicherweise glimpflich. Die Maschine konnte problemlos ausrollen, niemand wurde verletzt. ➤ Mehr lesen: Warum die Boeing 747 einen Buckel hat

Sichere Landung ohne Triebwerk Und gleich noch eine schräge Landung. Diese einmotorige Maschine befand sich mitten im Flug, als plötzlich das Triebwerk ausgefallen ist. Der Pilot reagierte blitzschnell auf den Zwischenfall und konnte das Flugzeug sicher in einem Feld landen.

Schwebendes Schwert Dieses selbstgebastelte Ding ist eine Kombination aus Drohne und Schwert. Das schwebende Schwert reagiert auf die Handgesten - fast so wie in einem Science-Fiction-Film.

Ein Buch mit 14.000 Seiten Wer vor hat, ein längeres Buch zu schreiben, kann sich vom folgenden Video inspirieren lassen. Zu sehen ist, wie man ein Buch mit 14.000 Seiten aufbereitet, damit man es am Stück lesen kann.