Lufthansa zeigt versteckten Touchscreen im Klapptisch

Die deutsche Airline hat eine Technologie entwickelt, mit der sich Touch-Bedienfelder in alle möglichen Oberflächen integrieren lassen.

Touchscreens in Flugzeugkabinen gehören auf Langstrecken seit vielen Jahren zur Standardausstattung aller Airlines. Die Bildschirme befinden sich in der Regel im Vordersitz und dienen zur Unterhaltung und zur Darstellung von Fluginformationen. Lufthansa hat diesen Ansatz neu gedacht und eine Technologie entwickelt, mit der ein Touchscreen in allen möglichen Oberflächen integriert werden kann. Auf diese Weise hat die deutsche Fluggesellschaft einen smarten Klapptisch vorgestellt, der gleichzeitig ein Touchscreen ist. ➤ Mehr lesen: Warum sagen Piloten "Roger" und nicht "Yes"?

Tisch als smarte Anzeige So kann das Tischchen als eine Art Fernsteuerung und Anzeige genutzt werden - unter anderem für Fluginformationen, Sitzverstellung, ein Vorschau- und Bestellsystem für Speisen und Getränke, Musik- und Videoplayer sowie zum Durchblättern von digitalen Zeitschriften, schreibt Lufthansa in einer Aussendung. Wird der Klapptisch als herkömmlicher Tisch verwendet, können alle Touchscreen-Funktionen auf ein platzsparendes Design am Rand minimiert oder komplett ausgeschaltet werden. Zudem sei die intelligente Oberfläche vollständig resistent gegen verschüttete Flüssigkeiten und mechanische Einwirkungen durch Besteck oder andere harte Gegenstände. Ein Prototyp dieses sogenannten "nice intellitable" wird die Lufthansa auf der Dubai Airshow ausstellen, die vom 17. bis 21. November über die Bühne geht. Bis die Klapptische in Flugzeugen in hochauflösende Touchscreens verwandelt werden, wird also noch einige Zeit dauern. ➤ Mehr lesen: Lufthansa A340 landet so hart, dass sich der Rumpf verbiegt

Lufthansa integriert Touchscreen in den Klapptisch © Lufthansa