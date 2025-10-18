Lufthansa A340 landet so hart, dass sich der Rumpf verbiegt

Unsere Videos der Woche: KI macht Soul-Klassiker aus Eminem-Hit, die Kunst des Kartenmischens und der wildeste Xbox-Handeld aller Zeiten.

Als ein Airbus A340 der Lufthansa zur Landung am Flughafen in Tokio ansetzte, hatten die Piloten mit widrigen Bedingungen zu kämpfen. Einen Augenblick vor dem Aufsetzen wurde die Passagiermaschine von einer heftigen Böe erfasst, wodurch das Flugzeug hart auf die Landebahn knallte. Die Landung war so hart, dass sich der hintere Teil des Rumpfes sichtbar durchgebogen hatte. Das Flugzeug konnte trotz der holprigen Landung sicher landen, die Passagiere sind mit dem Schrecken davongekommen. Das Video ist schon etwas älter, verdeutlicht aber dennoch, wie robust moderne Passagiermaschinen konstruiert sind.

Derzeit macht der Clip wieder einmal auf Instagram die Runde. Dabei wird in den Kommentaren darüber diskutiert, ob das Flugzeug aufgrund der harten Landung zur Inspektion musste. Viele User gehen davon aus, dass der A340 mit hoher Wahrscheinlich nach dem Zwischenfall unter die Lupe genommen wurde. Boeing 747 landet so hart, dass sie von der Piste abprallt Weil wir schon bei harten Landungen sind, hier gleich noch ein Video von einem holprigen Landeanflug. Die Frachtmaschine von Cathay Cargo hatte am Flughafen von Guadalajara in Mexiko scheinbar keine allzu widrigen Bedingungen. Dennoch ist die Boeing 747 derart hart aufgesetzt, dass sie von der Piste abgeprallt ist.

KI macht Soul-Klassiker aus Eminem-Hit Im Juni wurde bekannt, dass eine KI-generierte Band auf Spotify zur Bekanntheit geschafft hatte. Wie gut die Künstliche Intelligenz dabei ist, Coverversionen von bestehenden Songs anzufertigen, zeigt der YouTube-Kanal Red Village. Dort werden Klassiker wie "Without Me" von Eminem, "Feel Good" von den Gorillaz oder "Umbrella" von Rihanna in Soul-Songs im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre verwandelt. Die Ergebnisse sind tatsächlich erstaunlich und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Ganz spezielle Kartentricks Wer in einer Pokerrunde mit Fingerfertigkeiten beeindrucken möchte, sollte die Videos von Lu Bermejo durchstöbern. Dort ist zu sehen, wie man aus dem Umgang mit Karten eine wahre Kunst machen kann. Auf Instagram und YouTube gibt es Tutorials zum Nachmachen. Auf der Website von Lu Bermejo werden auch Online-Kurse angeboten.

Der wildeste Xbox-Handheld aller Zeiten All jene, die noch eine originale Xbox zu Hause herumliegen haben, könnten sich das folgende Video als Inspiration nehmen. Der YouTuber vom Kanal James Channel zerlegt dabei eine Xbox in ihre Einzelteile und fügt die notwendigsten Komponenten so zusammen, dass daraus eine tragbare Konsole wird - mit einer außenliegenden Disc, die sich zwischen den Händen dreht.