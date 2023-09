Passagiermaschine erstarrt und schwebt bewegungslos in der Luft

Nein, es handelt sich nicht um einen Glitch in der Matrix. Der Airbus A380 befindet sich auf einem normalen Landeanflug und steht natürlich nicht in der Luft. Für das menschliche Auge sieht es lediglich so aus, als wäre die Passagiermaschine erstarrt. Der Grund liegt in einer optischen Täuschung, die als Bewegungsparallaxe bezeichnet wird.

Eine solche Illusion entsteht, wenn sich 2 Objekte - in diesem Fall das Flugzeug und die Person im fahrenden Auto - mit entsprechender Geschwindigkeiten in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Wenn noch zusätzlich der Vorder- und Hintergrund entsprechend zusammenpassen, entsteht der Eindruck, als würde der Flieger in der Luft stillstehen.