Wie man ein Fahrrad mit quadratischen Reifen fährt

Diesmal in den Videos der Woche: ein außergewöhnliches Fahrrad, ein ausbrechender Vulkan und der tiefste Fisch im Meer.

Der YouTuber "The Q" ist für seine ausgefallenen Fahrräder bekannt. Dieses Mal baute der Bastler ein Bike mit 2 quadratischen Rädern. Inspiriert wurde er vom 2003 erschienenen Retro-Spiel "Enter The Matrix". Wer das Spiel auf dem PC spielen wollte, musste achteckige oder sogar quadratische Fahrzeugräder in Kauf nehmen.

Das Fahrrad von "The Q" funktioniert allerdings nicht, wie man es im ersten Moment erwarten würde. Stattdessen funktionieren die Räder wie eine Rolle, auf der der Fahrradschlauch wie eine Art Kette aufgefädelt ist.

Ascheengel nach Vulkanausbruch Der Schiwelutsch-Vulkan auf der Halbinsel Kamtschatka ist einer der aktivsten Vulkane Russlands. Am 11. April 2023 brach er erneut aus und schleuderte eine Aschesäule mehr als 15 Kilometer in die Höhe. Etwa 15 Stunden lang hielt der Ausbruch an, wobei die Umgebung mit einer zentimeterdicken Ascheschicht überzogen wurde. Einige Vulkanolog*innen nutzten das Naturschauspiel, um "Ascheengel" auf den Boden zu zeichnen.

Die Asche verteilte sich dabei über etwa 100.000 Quadratkilometer. Das entspricht in etwa der Fläche Islands, das 20.000 Quadratkilometer größer ist als Österreich. Auf Videos ist zu sehen, wie dicht die Aschewolke war. Auch um kurz vor 10 Uhr in der Früh war kein Sonnenstrahl zu sehen.

Spiegel-Parallelwelt Auf TikTok fragt man sich seit rund einer Woche, wieso man ein von einem Spiegel verdecktes Objekt sieht, wenn man seitlich auf den Spiegel draufschaut. Natürlich handelt es sich dabei nicht um Magie, sondern um einfache Geometrie. Immerhin führte das Video dazu, dass sich Millionen von Menschen mit geometrischer Optik befassen.

Der tiefste Fisch im Meer Es schwimmen viele Fische im Meer - doch keiner so tief wie ein im August 2022 aufgenommener Scheibenbauch. Ein Forscher*innenteam aus Japan und Australien filmte den Tiefseefisch vor der Küste Japans in einer Tiefe von 8.336 Metern. Das ist insofern außergewöhnlich, als man bisher davon ausging, dass Fische maximal 8.200 Meter tief schwimmen können. Dann wird der Druck nämlich so groß, dass ihn die Zellen der Fische nicht mehr standhalten können. Dass der Fisch dennoch überlegt, könnte allerdings an der Wassertemperatur liegen. Ist diese höher, ist auch ein Überleben in größerer Tiefe möglich.

Roboter klappt während der Arbeit zusammen Wer kennt es nicht: Es ist Freitagnachmittag und nach einer harten Arbeitswoche hat man einfach keine Energie mehr übrig. Genau so erging es einem Roboter Ende März bei einer Ausstellung zum Thema Lieferketten in Chicago. Der Roboter namens Digit verfrachtete dabei einige Boxen auf ein Laufband, als er auf einmal umfiel. Der Hersteller Agility Robotics nahm es mit Humor. "Wir haben keine Beweise, aber wir glauben, dass unser Verkaufsteam das so inszeniert hat, damit sie über die flexiblen Gliedmaßen und die Haltbarkeit von Digit sprechen können", schreiben sie auf Twitter.