Neues SUV von BYD überrascht mit Einparken im Krebsgang

Der BYD Denza N9 ist ein luxuriöses SUV, das erst kürzlich auf den Markt gekommen ist. Derzeit ist es in China nur als Plug-in-Hybrid zu haben. Aber noch im Laufe des Jahres soll es auch als vollelektrische Version zu haben sein.

Im Krebsgang unterwegs

Für Aufsehen sorgt jedoch eine ganz andere Technologie, die BYD in dem SUV verbaut hat. Sie wird als Yi Sanfang bezeichnet und ermöglicht ungewöhnliche Bewegungen des Fahrzeugs. Es können beispielsweise die Hinterräder individuell eingeschlagen werden - entweder in dieselbe Richtung wie die Vorderräder oder in die gegengesetzte Richtung.

Dadurch kann sich das Denza-SUV im Krebsgang seitwärts fortbewegen, es kann auf der Stelle um 360 Grad wenden oder das Heck seitwärts in eine Parklücke schieben. Allzu elegant sieht dieses Manöver aber nicht aus.

