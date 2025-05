Microsoft entlässt Tausende Mitarbeiter

Der Software-Riese Microsoft streicht mehrere Tausend Arbeitsplätze. Die Kürzungen sollen weniger als 3 Prozent der Belegschaft treffen, wie das Unternehmen mitteilte.

Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Zum letzten verfügbaren Stand Ende Juni 2024 hatte Microsoft rund 228.000 Beschäftigte, davon 126.000 in den USA. 3 Prozent davon wären etwa 6.800 Jobs.

Bereits vor 2 Jahren rund 10.000 Jobs gestrichen

Der Abbau sei quer durch verschiedene Regionen und Mitarbeiterebenen geplant, sagte ein Sprecher dem Finanzdienst Bloomberg. Microsoft hatte bereits Anfang 2023 rund 10.000 Jobs gestrichen.

Bei großen Tech-Konzernen war die Belegschaft in der Corona-Pandemie stark gewachsen. Microsoft investiert gerade in großem Stil in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Allein in dem noch bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr sind dafür Ausgaben von rund 80 Milliarden Dollar geplant.