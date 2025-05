Samsung macht sich in S25-Edge-Werbung über das iPhone lustig

In einem Werbeclip setzt Samsung sein neues Spitzengerät in Szene und vergleicht es mit einem aktuellen iPhone.

Mit dem Galaxy S25 Edge möchte Samsung eine neue Smartphone-Kategorie eröffnen. Im Mittelpunkt steht dabei ein super-dünner Formfaktor. An anderen Stellen müssen dafür allerdings Kompromisse eingegangen werden - vor allem bei der Kamera und bei der Akku-Kapazität.

Der extra-schlanke Formfaktor führt auch gleichzeitig dazu, dass das Galaxy S25 Edge für seine Größe besonders leichtgewichtig ist. Genau das hat Samsung in einer neuen Werbung in Szene gesetzt und dabei sein neues High-End-Handy mit einem "anderen Smartphone" verglichen.

Dünn und leicht

In dem kurzen Clip wird mithilfe von Luftballons demonstriert, wie leicht das Galaxy S25 Edge ist. Damit es von den Ballons in der Luft gehalten wird, braucht es deutlich weniger Ballons, als beim Konkurrenzgerät, das lediglich als "other Phone" bezeichnet wird.

Es ist aber natürlich kein Zufall, dass für einen Augenblick genau zu erkennen ist, mit welchem Handy das Edge verglichen wird - nämlich mit einem iPhone 16 Pro. Ein schneller Blick auf das Datenblatt: Das Samsung Galaxy S25 Edge bringt 163 Gramm auf die Waage, beim iPhone 16 Pro sind es 199 Gramm.

