Samsung Galaxy S25 Edge ist da: Diese 6 Dinge müsst ihr wissen

Im Zuge dessen hat Samsung auch alle Details veröffentlicht. Jetzt weiß man, was man sich unter einem solchen "extra dünnen" Smartphone vorstellen darf, welche Kompromisse man dabei eingehen muss und wie viele Euro man dafür auf den Tisch legen muss.

1. Die Maße

Kommen wir gleich zum zentralen Merkmal des S25 Edge - nämlich den Maßen. Mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm ist die Länge und die Breite fast genauso wie beim S25+. Das Edge ist allerdings nur 5,8 Millimeter dick.

Damit ist es deutlich dünner als all die anderen klassischen Handys. Im Vergleich mit dem S25+ ist es um 1,5 Millimeter dünner. Es wäre also ziemlich schade, wenn das schlanke Gerät in einer dicken Hülle verschwinden würde.

Allerdings hebt sich das Kameramodul sehr stark vom restlichen Gehäuse ab. Genau 4,2 Millimeter ragen die Objektive in Höhe, womit sich an der dicksten Stelle eine Gesamtstärke von 10 Millimeter ergibt.

Das S25 Edge ist nicht nur dünn, es ist auch leicht. Mit 162 Gramm zählt es zu den absoluten Leichtgewichten. Vergleichbar ist das Gewicht mit dem deutlich kleineren Galaxy S25.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S25 Ultra im Test: Bueno, aber nicht Fuego