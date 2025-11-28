Diese Powerbank hat einen Semi-Solid-State-Akku
Der Zubehörhersteller Kuxiu bringt mit der S3 eine neue Version seiner MagSafe-Powerbank mit Semi-Solid-State-Akku auf den Markt. Ein derartiger Akku setzt auf eine Mischung aus festem und flüssigem Elektrolyten. Das soll die Lebensdauer erhöhen und die Gefahr von Bränden bei Beschädigungen deutlich reduzieren. Ganz ausgeschlossen werden kann ein Thermal Runaway bei dem Semi-Feststoffakku allerdings nicht.
Der Hersteller bewirbt eine rund 3-mal so lange Lebensdauer wie bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen und gibt an, dass die Powerbank nach etwa 1000 Ladezyklen noch rund 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten soll.
Was ist ein Semi-Solid-State-Akku?
Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung klassischer Lithium-Ionen-Akkus. Statt eines vollständig flüssigen Elektrolyten kommt ein dickflüssiges, gelartiges oder teils festes Material zum Einsatz, das den Elektrolyten teilweise „bindet“. Die Elektrodenstruktur ist dichter gepackt, der Anteil an frei beweglicher Flüssigkeit geringer.
Dadurch lassen sich die Energiedichte erhöhen, also mehr Energie auf gleichem Raum speichern, und das Risiko von Leckagen oder heftigen Reaktionen bei Beschädigung verringern, weil weniger frei flüssiges, leicht entflammbares Material vorhanden ist. Es handelt sich dabei um einen Zwischenschritt bishin zum kompletten Feststoffakku.
Ganz ohne flüssigen Anteil kommen diese Akkus aber nicht aus. Semi-Solid-State-Zellen behalten in der Regel eine Restmenge flüssigen oder weichgelartigen Elektrolyten, um die Ionenbewegung zu erleichtern und die Leitfähigkeit hochzuhalten. Dadurch bleibt ein gewisses, wenn auch reduziertes Brandrisiko bestehen, etwa bei starker Überhitzung oder schweren mechanischen Schäden.
Kapazität und Ladeleistung
Die S3 hat eine Kapazität von 10.000mAh. Fürs Laden stehen bis zu 25 Watt kabellos über Qi2.2 sowie bis zu 35 Watt über USB-C zur Verfügung, wobei ein integriertes USB-C-Kabel und ein kleines Display für Ladestand und Status eingebaut sind. Im Vergleich zur 5000mAh großen S2 steigt das Gewicht auf rund 245 Gramm, weshalb Kuxiu die Zahl der N52-Magnete von 16 auf 18 erhöht, um einen stabilen Magsafe-Halt am Smartphone zu sichern. Die Powerbank ist rund 2,2 Zentimeter dick.
Im Vergleich zu klassischen Lithium-Ionen-Powerbanks ist der Preis mit aktuell 61 Euro relativ happig. Die dafür längere Lebensdauer könnte das aber zumindest kompensieren. Die Vorgängervariante S2, die ebenfalls mit Semi-Solid-State-Batterie kommt, gibt es bei Amazon um rund 40 Euro.
