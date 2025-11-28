Diese Powerbank hat einen Semi-Solid-State-Akku

Ein Semi-Feststoffakku in der Powerbank hat gleich mehrere Vorteile.

Der Zubehörhersteller Kuxiu bringt mit der S3 eine neue Version seiner MagSafe-Powerbank mit Semi-Solid-State-Akku auf den Markt. Ein derartiger Akku setzt auf eine Mischung aus festem und flüssigem Elektrolyten. Das soll die Lebensdauer erhöhen und die Gefahr von Bränden bei Beschädigungen deutlich reduzieren. Ganz ausgeschlossen werden kann ein Thermal Runaway bei dem Semi-Feststoffakku allerdings nicht.

Der Hersteller bewirbt eine rund 3-mal so lange Lebensdauer wie bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen und gibt an, dass die Powerbank nach etwa 1000 Ladezyklen noch rund 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten soll.

➤ Mehr lesen: Diese Powerbank ist gleichzeitig eine SSD mit 2 TB