Diese Powerbank ist gleichzeitig eine SSD mit 2 TB

03.11.2025

Der Hersteller Adata bewirbt die SR800 als weltweit erstes Gerät dieser Art.

Was sind die 2 größten Probleme beim Smartphone? Wenn ihr sagt: „der Akku“ und „der Speicherplatz“, denkt ihr genau wie Adata. Der Hersteller hat mit der SR800 „das weltweit erste Gerät, das eine magnetische Powerbank mit einer modularen, externen SSD verbindet“ vorgestellt. Außerdem gibt’s noch einen eingebauten Standfuß. Strenggenommen besteht die SR800 aus 2 Komponenten. Die Powerbank mit dem Standfuß ist eine, die SSD die zweite. Die Powerbank hat eine Halterung für die SSD, ist aber ansonsten nicht mit ihr verbunden. Das heißt, falls man mal nur die SSD benötigt, kann man sie einfach herausnehmen und die Powerbank zuhause lassen.

Adata SR800: Links Powerbank, rechts SSD © Adata

Größe und Gewicht Die SSD misst lediglich 66 x 34,8 x 11 mm und wiegt 34 Gramm. Die Powerbank ist 106,7 x 72,7 x 22,6 mm groß und wiegt 150 Gramm. Die SR800 gibt es wahlweise mit 1 oder 2 TB Speicher. In beiden Fällen wird USB 3.2 Gen2 x2 unterstützt und eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit bis zu 2.000 MB/s. Das ist vor allem für Notebook und PC relevant, da viele Smartphones nur ältere, langsamere USB-Übertragungsstandards nutzen. Mit diesen ist die SSD der SR800 ebenso kompatibel. ➤ Mehr lesen: Das ist die erste Powerbank mit Natrium-Ionen-Akku Die Powerbank ist mit 5.000 mAh eher knapp ausgelegt. Aktuelle Smartphones haben üblicherweise Akkus mit 4.000 bis 5.000 mAh, weshalb man aus der SR800 nur gut eine Extraladung für das Handy rausholen kann. Per USB-C-Anschluss ist Laden mit 20 Watt möglich. Die SR800 hält magnetisch am Smartphone und kann dieses, sofern es das unterstützt, dabei mit 15 Watt drahtlos laden.

Adata SR800 am Standfuß © Adata

Das gleichzeitige Verwenden von Powerbank und SSD am Smartphone ist nur möglich, wenn drahtlos geladen wird, da die SSD per USB-C-Kabel mit dem Handy verbunden werden muss. Eine Ein-Kabel-Lösung, um die SR800 mit dem Smartphone zu verbinden, gibt es nicht. Der Preis und die Verfügbarkeit für die SR800 wurden vom Hersteller noch nicht bekannt gegeben.