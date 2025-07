Anker ruft 5 weitere Powerbanks wegen Brandgefahr zurück

Modellnummer sollte überprüft werden

Um ein Ersatzprodukt zu erhalten, muss ein Formular auf der Anker-Website ausgefüllt werden. Dort weist der Hersteller darauf hin, dass die betroffenen Modelle nur in den USA verkauft wurden. Da Bezugsquellen der Online-Händler oft schwer nachvollziehbar sind, kann es nicht schaden, die Modellnummer einer Anker-Powerbank zu überprüfen.

In den Vereinigten Staaten kam es zu 19 dokumentierten Fällen von Bränden und Explosionen, die durch den Lithium-Ionen-Akku in der Powerbank PowerCore 10000 (Modellnummer A1263) ausgelöst wurden. In 2 Fällen kam es zu leichten Verletzungen, in 11 Fällen zu Sachschäden.

Wer in Besitz einer betroffenen Powerbank ist, sollte das Gerät umgehend entsorgen. Der Akku sollte allerdings nicht in den Hausmüll oder in Sammelboxen im Supermarkt entsorgt werden. Am besten wendet man sich an die lokale Problemstoffsammelstelle. Dort werden auch beschädigte Akkus angenommen.