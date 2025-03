Airlines verschärfen Regeln für Akkupacks im Flugzeug

Airlines in Asien schränken die Nutzung von Akkupacks an Bord stärker ein. Grund ist Feuergefahr.

Bei der Lufthansa sowie deren Tochter Austrian Airlines ist derzeit lediglich das Aufladen von Powerbanks an Bord nicht gestattet. Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) hat schon 2016 das Transportieren von Lithium-Ionen-Batterien in den Frachträumen von Passagierflugzeugen verboten.

EVA Air und China Airlines haben ebenfalls seit dem 1. März das Nutzen und Laden von Powerbanks an Bord verboten, erlauben jedoch deren Aufbewahrung in den Gepäckfächern. Thai Airways hat ein ähnliches Verbot für das Nutzen und Laden von Powerbanks eingeführt, genauso wie Singapore Airlines und ihre Billigflugtochter Scoot .

Seit dem 1. März müssen Passagiere auf allen südkoreanischen Fluggesellschaften ihre Powerbanks im Sitzbereich aufbewahren und sie nicht in den Gepäckfächern über den Sitzen verstauen. Damit soll verhindert werden, dass sich in den Gepäckfächern womöglich unbemerkt ein Feuer ausbreiten kann.

Mehrere Airlines in Asien haben damit begonnen, ihre Regeln für Akkupacks im Flugzeug zu überarbeiten. Hintergrund ist das Risiko von Bränden . Zuletzt gab es mehrere Vorfälle, darunter einen Brand an einem Air-Busan-Flugzeug in Südkorea im Januar, der die Sorge um die Sicherheit von Reisenden erhöht hat.

In den USA hat sich die Anzahl der Vorfälle mit Lithium-Ionen-Batterien auf Flugzeugen laut einem Bericht der New York Times erhöht. Im Jahr 2024 gab es 84 solcher Vorfälle, im Vergleich zu 32 im Jahr 2016. Powerbanks waren dabei die häufigste Ursache, gefolgt von E-Zigaretten.

Gefahr von Powerbanks

In Powerbanks sind in der Regel deutlich größere Akkus als etwa in Smartphones oder Tablets verbaut. Das macht sie auch zu potenziell größeren Gefahrenquellen. Dazu kommen mögliche Mängel bei der Produktion, was vor allem bei Billig-Produkten unbekannter Hersteller Thema ist.

Ein Akkubrand wird häufig durch einen internen Kurzschluss ausgelöst, etwa durch Beschädigungen oder Überladung. Das kann zu einem möglicherweise katastrophalen Thermal Runaway führen.