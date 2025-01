Neuartiges System bringt vollen Handy-Akku in 4 Sekunden

Wer kennt es nicht: Man will die Wohnung verlassen, greift zum Smartphone und stellt fest, dass der Akkustand nur mehr wenige Prozent beträgt. Eine Lösung für dieses First-World-Problem will Swippitt gefunden haben.

Das Start-up hat auf der CES in Las Vegas ein neuartiges System vorgestellt, das ganz stark an einen Toaster erinnert. Dieser Hub kann in nur 4 Sekunden ein Handy mit einem vollen Akku ausstatten.

Dabei handelt es sich aber nicht um eine futuristische Wunderbatterie, die von der Marktreife weit entfernt ist. Vielmehr ist der schlichte Swippitt-Toaster eine vielversprechende Akkutauschmaschine.

