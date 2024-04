Diese Einstellung verbessert die Akkulaufzeit deines iPhones deutlich

Manchmal reicht es, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, um mehr aus dem Akku herauszuholen.

In die " Einstellungen " wechseln

Je nachdem welche Apps man auf seinem iPhone installiert, kann es helfen, die Hintergrundaktivität der Anwendungen zu beschränken oder zu deaktivieren. So kann man verhindern, dass Apps den Akku leer saugen, obwohl sie gar nicht aktiv verwendet werden. Eines sollte man dabei aber beachten.

Manchmal kann es aber auch hilfreich sein, sich ein bisschen mit den Einstellungen seines iPhones zu beschäftigen. Dreht man an manchen Stellschrauben, lässt sich der Energiehunger des Apple-Handys zumindest ein Stück weit begrenzen.

Ein schwacher Akku zählt zu den größten Ärgernissen im Smartphone-Alltag. Akku-Packs können das Problem ein klein wenig entschärfen. Auch wenn leistungsstarke Powerbanks bereits am rund 20 Euro zu haben sind , ist das Mitschleppen der dieser Geräte ziemlich lästig.

Welche App ist im Hintergrund aktiv?

Auch hier lohnt sich ein Blick in die Einstellungen, um zu überprüfen, welche App im Hintergrund besonders aktiv ist und den Akku beansprucht, ohne dass man davon weiß. In diesem Fall muss man in die Batterie-Einstellungen des iPhones schauen.

Dort gibt es 2 verschiedenen Analysen: Einmal wird angezeigt, für wie viel Prozent des Energieverbrauchs die jeweiligen Apps verantwortlich sind - in den vergangenen 24 Stunden und in den vergangenen 10 Tagen. Wählt man nun "Aktivität anzeigen" aus, wechselt die Darstellung auf eine Minuten-Anzeige. Nun wird auch angezeigt, welche Anwendungen wie lange im Hintergrund aktiv waren.

Hält man diese Parameter im Blick und dreht gegebenenfalls bei manchen Apps die Hintergrundaktivität ab, lässt sich einiges an Akku sparen. Am Ende des Tages bleibt dann mit den richtigen Einstellungen ein paar Prozent mehr vom Akku übrig.