Diese 4 neuen Kamera-Funktionen bekommt das iPhone 16

Noch ist ein bisschen Zeit. Die neuen iPhones werden traditionellerweise immer im Herbst vorgestellt. Was man sich erwarten darf, ist noch weitgehend unbekannt. Doch bis dahin werden noch zahlreiche Informationen ans Licht kommen - beispielsweise zur Kamera.

Letzten Leaks zufolge wird das Kamera-Setup der iPhone-16-Pro-Serie einige nachhaltige Verbesserungen bekommen. Im Mittelpunkt sollen 4 Neuerungen stehen, die hochwertigere Fotos mit den iPhones ermöglichen sollen.

1. Besser Weitwinkelkamera

Während der Fokus meist auf der Hauptkamera liegt, wird die Weitwinkelkamera von den Herstellern oft vernachlässigt. Beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max soll die Weitwinkelkamera mit der Hauptkamera gleichziehen und dadurch eine signifikante Verbesserung erfahren.

Konkret soll auch die Weitwinkelkamera mit 48 Megapixel auflösen, wie das schon bei der Main-Camera der Fall ist. Bislang lag die Auflösung der Weitwinkelkamera bei 12 MP. Das soll in erster Linie qualitativ bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen.

Außerdem bedeutet das Upgrade von 12 auf 48 MP bedeutende Verbesserungen bei der Aufnahme von Spatial-Videos für die Apple Vision Pro. Bislang waren derartige Clips mit lediglich 1080p möglich. Durch die höhere Auflösung sollen nun 4K-Spatial-Videos drin sein.

2. Mehr optischer Zoom

Beim aktuellen iPhone-Lineup kann nur das iPhone 15 Pro Max auf einen 5-fachen optischen Zoom zurückgreifen. Bei der nächsten iPhone-Generation soll auch das kleinere iPhone 16 Pro mit einem 5-fachen optischen Zoom und einem 25-fachen Digitalzoom ausgestattet werden.

3. Neue Antireflexionsbeschichtung

Lens Flare und ungewollte Artefakte in den Bildern entstehen dann, wenn es in den Kameralinsen zu Spiegelungen beim Lichteinfall kommt. Das liegt an der Kamera-Hardware und kann mithilfe der Software nur bedingt unterdrückt werden.

Bei den anstehenden Pro-Modellen will Apple angeblich auf eine neue Antireflexionsbeschichtung mit der Bezeichnung "Atomic Layer Deposition" (ALD) setzen, damit diese Spiegelungen minimiert werden.

Die Kamera des Vivo X100 Pro vertraut dabei etwa auf die sogenannte T*Beschichtung von Zeiss. Diese Antireflexionsbeschichtung soll durch Entspiegelungen dafür sorgen, dass möglichst viel Licht auf den Sensor trifft und so wenig Reflexionen wie möglich auftreten.

4. Neuer Kamerasensor

Den Gerüchten zufolge wird das iPhone 16 Pro auf einen neuen Kamerasensor von Sony vertrauen. Der neue Stacked-Sensor soll laut Sony deutlich mehr Licht aufnehmen können. Die Rede ist von der doppelten Lichtmenge im Vergleich zu aktuellen Sensoren.

Fraglich ist, ob beide "iPhone 16 Pro"-Modelle mit dem neuen Sensor ausgestattet werden. Manche Quellen sprechen davon, dass lediglich das Pro-Max-Modell den neuen Kamerasensor bekommen soll.