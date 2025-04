General Atomics baut Laser für den Luftkampf

Die MQ-9 Reaper gehört zu den wichtigsten Fluggeräten der US-Streitkräfte. Die Drohne in Flugzeuggröße wird nicht nur zur Luftraumüberwachung eingesetzt, sondern auch für zielgerichtete Angriffe mittels Luft-Boden-Raketen und Präzisionsbomben.

Um der Reaper-Drohne ein entscheidendes Upgrade zu verleihen, arbeitet der Rüstungskonzern General Atomics an einer Laserwaffe. Damit soll die MQ-9 in der Luft feindliche Drohnen abschießen können. Das Unternehmen hat die Arbeit an dieser Energiewaffe gegenüber Naval News bestätigt.

