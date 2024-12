China will tödliche Laserstrahlen am Schlachtfeld um die Ecke leiten

Allerdings haben solche Laser aktuell 2 Nachteile. Ein starker Laser braucht eine entsprechend große Energiequelle , muss also zum Beispiel auf einem Schiff oder Lkw montiert werden. Außerdem kann ein Laser Ziele nur direkt beschießen – wenn also eine Sichtverbindung herrscht. Das hebelt die Tarnvorteile, was Sichtbarkeit und Geräusche angeht, wieder aus.

Dazu sendet die Empfangsröhre einen Leitstrahl aus, der unten beim Lkw in einem Transmitter ankommt. So richten sich die Röhre, die Drohne selbst und die Laserwaffe des Lkw optimal aufeinander aus.

Scmp beschreibt hier ein eher grausiges Szenario. Soldaten würden die Augen aus dem Kopf gebrannt werden. Radaranlagen, Antennen und Kameras von gepanzerten Fahrzeugen würden Feuer fangen, bis schließlich der ganze Squad ausgeschaltet ist.

Um die Ecke schießen

Durch so ein System könnten Laserwaffen wie Artillerie eingesetzt werden, um Ziele indirekt zu beschießen. Der Laser-Lkw ist in einer getarnten und befestigen Stellung, außerhalb einer umkämpfen Stadt. Die Drohne erspäht Feinde, die zwischen Häusern vorrücken. Sie fordert vom Lkw den Laserbeschuss an, um die Ziele zu bekämpfen.

Sollten die Ziele von vorne geschützt sein, etwa durch Wände oder hohe Häuser, kann die Drohne auch von hinten angreifen. Der Laser schießt über das Hindernis hinweg und trifft die schwebende Drohne, die ihn in den Rücken des Feindes weiterleitet. So könnten auch Schwachstellen von Militärfahrzeugen getroffen werden, wie etwa der Motor an der Rückseite eines Kampfpanzers. Mit der Drohne kann der Laser also im Grunde um die Ecke schießen.

Mehrere Drohnen pro Laserwaffe

Die Forscher stellen sich vor, dass künftig mehrere Drohnen pro bodengestützter Laserwaffe am Himmel sind. So können sie verschiedene Positionen über dem Schlachtfeld einnehmen. Dadurch können mit den Lasern am Boden schneller Ziele an verschiedenen Orten bekämpft werden. Auch Laser, die auf Schiffen montiert sind, könnten so gegen Landziele in Küstennähe genutzt werden.