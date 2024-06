KF51-U Panther: Deutscher Kampfpanzer bekommt essenzielles Upgrade

Ist der Turm unbemannt, heißt das, dass die gesamte Besatzung in der Wanne sitzt. Alles, was zuvor direkt im Turm gemacht wurde, wird dann von den anderen Plätzen „ferngesteuert“. Daher wird dieses Konzept in Englisch „Remote Turret“ genannt.

Die Besatzung ist in der Wanne besser geschützt als im Turm, da die Wanne prinzipiell stärker gepanzert ist. Der Turm kann so kompakter und mit noch weniger Panzerung gebaut werden, was Gewicht einspart. Und weil er kleiner ist, kann er schwerer getroffen werden.

Weil bei unbemannten Türmen Autolader zum Einsatz kommen, reichen 2 oder 3 Mann Besatzung statt 4 Mann.