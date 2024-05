Ukraine macht aus dem M1 Abrams einen Frankenstein-Panzer

Zu den Rüstungsgütern, die die USA der Ukraine zur Verfügung stellen, gehört auch der M1A1 Abrams . Der Kampfpanzer erhielt viele Vorschusslorbeeren – hielt dem russischen Beschuss an der Front aber nicht so gut stand, wie zuvor erhofft.

Jetzt sind Fotos aufgetaucht die zeigen, was mit den zurückgezogenen Kampfpanzern passiert. Sie werden aufgerüstet. Dabei kommen verschiedenen Komponenten zum Einsatz, die eigentlich nicht für den M1A1 gedacht ist. In Rüstungskreisen wird das als „ Frankenstein-Mod “ bezeichnet.

Ein Grund für den Abzug war die hohe Anfälligkeit für Drohnen. Das hätte man allerdings vorher erahnen können. Die Ukraine begann schon früh im Krieg Kamikazedrohnen und Drohnen, die Sprengkörper abwerfen, effektiv gegen russische Panzer einzusetzen. Und wenn so russische T-90 zerstört werden können, deren Serienproduktion 1992 begonnen hat, können die Russen mit denselben Methoden M1A1 Abrams zerstören, die ab 1986 in Serie gebaut wurde.

Ein Problem für die USA ist nicht nur, dass die Kampfpanzer ausgeschaltet wurden, sondern auch wie das passiert ist. In einigen Fällen hätte Russland die Möglichkeit gehabt, die beschädigten Abrams zu erbeuten , so wie das mit den M1150s passiert ist.

3. März 2024: Russische Infanterie sprengt mit Panzerabwehrwaffen eine Kette eines M1A1. Die Besatzung flieht, danach greifen russische Kamikazedrohnen den Panzer an. Wäre der M1A1 in einer günstigen Lage zum Stehen bekommen, hätte Russland hier einen fast vollständigen Abrams erbeuten können.

Bei 2 dieser 5 Abrams-Abschüsse ging der Treffer, der zum technischen Kill führte (Panzer ist nicht mehr einsatzfähig aber noch nicht zerstört) von einer Drohne aus. In allen 5 Fällen waren Drohnen an der Bekämpfung bzw. Zerstörung beteiligt.

Laut Metinvest wurden bisher 7 Käfigsysteme für die M1A1 Kampfpanzer gebaut. Das Unternehmen betont, was auf den Fotos sichtbar ist. Anstatt einfach nur Rahmen und Gitter irgendwie anzuschweißen, werden die Systeme an die Form der jeweiligen Panzer angepasst. Das soll dabei helfen, dass die Bewegungsmöglichkeiten des Panzers und die Funktion des Equipments nicht beeinträchtigt werden. Je nach Panzer wiegt ein Cope-Cage-System bis zu 430 Kilogramm , sagt Metinvest.

Auf den Fotos sieht es so aus, als gibt es abgewinkelte Sektionen, die die Lücken zwischen den verschiedenen Käfig-Elementen schließen. So soll verhindert werden, dass kleinere Kamikazedrohnen unter das Gitter fliegen . Die Ukraine hat im Kampf gegen Russland bewiesen, dass das möglich ist.

Anhand der Positionierung der Kontakt-1-Elemente kann man davon ausgehen, dass diese Stellen vorher von russischen Truppen mit Panzerabwehrwaffen bzw. den Kamikazedrohnen gezielt angegriffen wurden. Besonders die jeweils 4 Kontakt-1 vorne links und rechts machen Sinn, um die Kette zu schützen.

Die Kontakt-1 an der Front der Wanne ist interessant. Durch die schräge Bauweise unten ist hier die Panzerung ohnehin sehr stark. Deshalb wird üblicherweise Truppen gesagt, dass Kampfpanzer eben nicht an dieser Stelle, sondern an den Ketten, den Seiten des Turmes, dem Dach des Turmes oder der Rückseite angegriffen werden sollen. Womöglich hat Russland durch seine Propaganda-Parolen und ausgesetzten Belohnungen für zerstörte M1A1 die Truppen aber so stark „motiviert“, dass diese besonders intensiv die Abrams beschießen – auch von vorne. Und selbst die dickste Panzerung hält nicht ewig stand.

Bei der Reaktivpanzerung an der Front war die Ukraine wohl von Russland inspiriert. Russische T-72 und T-90 haben Reaktivpanzerung an der Front und Oberseite der Wanne. Einige andere Nationen, die diese Panzer von Russland gekauft haben, haben diese Reaktivpanzerung ebenfalls im Einsatz.