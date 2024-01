In dem Video wird der Soldat lediglich Serhiy genannt. Er ist erst im Dezember in die Ukraine zurückgekehrt, nachdem er sein Bradley-Training auf einem US-Stützpunkt in Deutschland absolviert hat. Er und sein Fahrer waren erst auf der zweiten gemeinsamen Mission, als sie dem T-90M begegnet sind. Ihre Aufgabe war, Infanteristen zu beschützen, die in einem Graben unter Beschuss von russischen Panzern gekommen sind.

„Ich kann gar nicht beschreiben, wie es ist, einen Kampfpanzer im Visier zu sehen“, sagt Serhiy: „Im Training dachte ich mir immer: Hoffentlich werde ich das nie erleben. Und dann passierte es. Und dann auch noch ziemlich nahe.“

Zweiter Bradley war am Kampf beteiligt

Er sagt, dass ein zweiter M2 Bradley zuerst den Kampf mit dem T-90M aufgenommen hat. „Aber das hat nicht funktioniert. Also haben wir unseren Mut gefasst und sind in den Kampf gegangen.“

Der zweite Bradley kann kurz in einem zweiten Video des Kampfes gesehen werden. Das Video ist zweigeteilt. Nach der kurzen Konfrontation wird gezeigt, wie sich der Turm des T-90M unkontrolliert dreht, er gegen einen Baum fährt und liegen bleibt. Eine Kamikaze-Drohne trifft den T-90M, danach flüchtet die Besatzung.