Der in Großbritannien hergestellte Challenger 2 zählt zu den seltensten Panzern in der Ukraine.

„Dieser Panzer ist wie ein Scharfschützengewehr“, sagt der Panzerfahrer in einem Video, das vom ukrainischen Verteidigungsministerium am 3. September veröffentlicht wurde. Dieser ist neben seinem 83 Tonnen schweren Challenger 2 für 4 Personen zu sehen.

Vor rund 3 Wochen zog die 82. Luftangriffsbrigade der Ukraine, die als stärkste des Landes gilt, in den Kampf nördlich von Robotyne . Das Dorf ist ein wichtiger russischer Stützpunkt . Zum Einsatz kamen die in Großbritannien hergestellten Panzer Challenger 2 , die zu den seltensten Panzern der Ukraine zählen. Im Jänner hatte Großbritannien verkündet, der Ukraine 14 dieser Panzer zur Verfügung zu stellen.

Generell sind britische Panzer für ihre Feuerkraft über lange Entfernungen bekannt. Der Challenger 2 verfügt über eine 120-Millimeter-Kanone sowie eine bessere Optik und Feuerkontrolle als der inzwischen ausgemusterte Challenger 1. Er kann also weiter feuern als der Vorgänger - rund 9 Kilometer weit. Challenger 1 zerstörte 1991 einen irakischen T-62 auf 4,7 Kilometer.

Das Besatzungsmitglied verglich den Challenger 2 mit den sowjetischen Panzern T-64, T-72 und T-80. T-80 funktioniere ihm zufolge am besten bei Nahangriffen auf feindliche Infanterie. Ein Challenger 2 hingegen wird vielmehr für Gegenangriffe auf gepanzerte Fahrzeuge aus kilometerweiter Entfernung eingesetzt.

Vorteile gegenüber sowjetischer Alternative

Die Munition wird in speziellen Vorrichtungen verstaut, die direkt am Turm angebracht sind. Sollte also feindliches Feuer das Munitionslager treffen, entweicht die Explosion nach außen und damit weg von der Besatzung und den wesentlichen Panzerkomponenten.

Ein Panzer im sowjetischen Stil hingegen verstaut die Munition unter seinem Turm. Ein direkter Treffer kann dann eine sekundäre Explosion auslösen, die den Turm und die Insassen in die Luft schleudern. „Du hast kaum Chancen“, so der Panzerfahrer.