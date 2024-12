Schwedischer Stealth-Fighter: Saab entwickelt eigenes NGAD-Programm

21.12.2024

Saab enthüllt Konzepte für Kampfflugzeug der nächsten Generation, das von Drohnen begleitet werden soll.

Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat Konzepte für ein zukünftiges bemanntes Kampfflugzeug und eine Reihe von Begleitdrohnen vorgestellt. Die Entwürfe wurden in einer Sendung des schwedischen Fernsehsenders SVT gezeigt. Sie erinnern an das NGAD-Programm (Next Generation Air Dominance) der US-Luftstreitkräfte. In den Berichten ist die Rede von einem gesamten künftigen Kampfflugzeug-„Ökosystem“. ➤ Mehr lesen: US Navy: Futuristischer Stealth-Fighter F/A-XX wird bald gebaut

Ein "Gehirn" Das Ökosystem des Future Combat Air Aystem (FCAS) hat den Slogan: „Dasselbe Gehirn in unterschiedlichen Körpern“. Die Palette umfasst laut einem Bericht bei The War Zone einen neuen bemannten Kampfjet der 6. Generation.

Jets der 6. Generation Toggle Infobox Zu den noch lose definierten Fähigkeiten eines Gen-6-Fliegers gehören: Tarnkappeneigenschaften und interner Waffenschacht

Für Luftkämpfe und Bodenangriffe geeignet

Geeignet für elektronische Kriegsführung

Erweiterte Datenübertragungsfähigkeiten für das vernetzte Schlachtfeld und Datenübertragung direkt zu Satelliten

Kann optional ferngesteuert und mindestens teilautonom mittels KI agieren

Helm-Display ist mit Außenkameras verbunden, damit der Pilot „durch das Flugzeug“ durchschauen kann und so eine 360-Grad-Rundumsicht hat

Adaptives Triebwerk

Erweiterte Gegenmaßnahmen, wie Jammer, Infrarot-Blender und optional Energiewaffen – etwa um anfliegende Raketen per Laser zu zerstören

Zum Ökosystem soll aber auch der bereits bekannte Mehrzweckjäger Gripen E gehören. Zudem 3 unbemannte Fluggeräte: eine günstige Unterschalldrohne unter einer Tonne, eine Unterschalldrohne bis zu 5 Tonnen und eine Überschalldrohne über 5 Tonnen. Diese könnten bei Angriffen oder auch vorab zur Aufklärung eingesetzt werden.

Das künftige Saab-Ökosystem © Screenshot / X

Gripen-Nachfolger Der neue Kampfjet und somit Nachfolger des JAS 39 Gripen soll um das Jahr 2050 einsatzbereit sein. Er soll unter anderem über eine moderne Stealth-Technologie verfügen. Features wie ein fortschrittliches Kommunikationssystem sowie Künstliche Intelligenz sollen ebenfalls mit an Bord sein. Seine Form weist eine schlanke, kombinierte Flügel-/Rumpfkonfiguration auf und erinnert damit etwas an die Saab Draken, die ab 1955 produziert wurden. Sie waren unter anderem beim österreichischen Bundesheer im Einsatz, bevor sie durch die Eurofighter ersetzt wurden.

Ein Draken des Bundesheeres © Fremd / Deutsch Gerhard

Loyal Wingman Die "Loyal Wingman"-Drohnen sind ein Schlüsselelement. Sie sollen als Ergänzung zu bemannten Kampfflugzeugen dienen. Dasselbe Prinzip verfolgen auch die USA bei der Entwicklung ihres Kampfjets der nächsten Generation. Ziel ist es, dass die Drohnen als Begleitschutz für menschliche Pilotinnen und Piloten auftreten können. ➤ Mehr lesen: Chinas neuer mysteriöser Stealth-Fighter soll "bis ins All" fliegen

So soll eine der Drohnen aussehen © Screenshot / X

Gripen E/F Derzeit befindet sich Saab in der finalen Entwicklunggstufe der Jets Gripen E bzw F. Diese gelten als Kampfflugzeuge der 4,5. Generation. Der Gripen E befindet sich bereits in Produktion, ist allerdings noch nicht im Einsatz. Im Vergleich zu früheren Gripen wurde bei ihm die Startmasse auf 16.500 Kilogramm erhöht, genauso wie die Treibstoffkapazität, wodurch Reichweiten von bis zu 4.000 Kilometer möglich werden. Er verfügt über ein AESA-Radar (Active Electronically Scanned Array) mit verbesserter Aufklärung, ein Infrarot-Such- und Verfolgungssystem (IRST) für passive Zielerfassung. Darüber hinaus ein fortschrittliches elektronisches Kampfsystem sowie ebenfalls schon KI-Features.

Die schwedische Luftwaffe plant, den Gripen E ab Januar 2025 operativ einzusetzen. Weiters hat Brasilien die Gripen E bestellt. Thailand hat kürzlich Interesse bekundet, das Flugzeug zu beschaffen. Der Saab Gripen F ist die zweisitzige Variante des Gripen E und befindet sich noch in der Entwicklung. Die ersten Exemplare werden voraussichtlich in den kommenden Jahren an Brasilien geliefert.