Eurofighter-Nachfolge: Nächste Phase für Europas neuen Stealth-Kampfjet

Frankreich, Deutschland und Spanien werden auf einem Gipfeltreffen im Dezember die Planung des neuen Kampfjets der 6. Generation vorantreiben. Danach soll die Demonstrator-Phase folgen. Dabei werden Technologien und Designs in realen Prototypen umgesetzt und getestet. Das sagte der Leiter des französischen Rüstungsministeriums, Emmanuel Chiva laut einem Bericht bei Defense News.

Frankreich hat die Finanzierung dieser zweiten Phase des Future Combat Air System (FCAS) im Budget seines Verteidigungshaushalts für 2025 berücksichtigt, wie es heißt. Im Rahmen dieses Projekts soll ein New Generation Fighter (NGF) als Eurofighter-Nachfolger entstehen.

Gleichzeitig deutet Chiva aber auch an, dass es Verzögerungen geben könnte. Grund dafür seien anstehende Wahlen in den Partnerländern. So wählt etwa Deutschland den Bundestag im September 2025.