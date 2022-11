Europäischer Kampfjet soll Eurofighter und Rafale ersetzen

Das geplante europäische Luftverteidigungssystem FCAS hat eine wichtige Hürde genommen: Die beteiligten Staaten und die Industrie hätten sich darauf geeinigt, die nächste Phase des Projekts einzuleiten, heißt es in einem Brief des Verteidigungsministeriums an die Berichterstatter des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag vom Freitag. Damit sei der Weg für die Zeichnung der Industrieverträge aus deutscher Sicht frei.

Deutsch-französisch-spanische Zusammenarbeit

Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagte, die politische Einigung sei ein großartiger Schritt und ein wichtiges Zeichen der deutsch-französisch-spanischen Zusammenarbeit. Ein Airbus-Sprecher sagte, das Unternehmen könnte bestätigen, dass die Gespräche zwischen der Industrie und den Partner-Nationen über die nächste Phase abgeschlossen seien. "Dies stellt einen bedeutsamen Schritt vorwärts dar für dieses europäische Flagschiffprogramm im Verteidigungssektor." In den Ländern müssten nun noch einige formale Prozessschritte eingehalten werden, bevor der Vertrag unterzeichnet werden könne.

Ein Insider aus der französischen Regierung sagte zuvor, die Flugzeugbauer Airbus und Dassault hätten eine Lösung gefunden, die es ermögliche, das Projekt voranzutreiben. Die beiden Unternehmen arbeiten bei dem Kampfflugzeug zusammen, das ab etwa 2040 den Eurofighter und die französische Rafale ablösen soll. Mangelnde Fortschritte des mehr als 100 Milliarden Euro schweren Rüstungsprojekts hatten zwischenzeitlich zu Spannungen in der Beziehung zwischen Berlin und Paris beigetragen.